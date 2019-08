Tomma butikslokaler öppnar för second hand-mode

Designerplaggen hänger prydligt färgkoordinerade i den rymliga butikslokalen på Östermalm i Stockholm. Vid första anblick är det svårt att se att sortimentet är begagnat. Second hand-butiken Arkivet säljer främst kläder, skor och väskor från kända varumärken som privatpersoner lämnar in.

– Jag går hit för att det är välsorterat, säsongsbaserat och lätt att hitta saker. Det är viktigt att lokalen är trevlig. Dessutom brukar jag lämna in kläder här, säger kunden Gisela Åhrberg, som bor på Östermalm.

Hon handlar allt mer på second hand men har svårt att hitta guldkornen på loppisar.

– Min syster är bra på det men inte jag. Däremot har jag alltid velat köpa hållbara plagg och jag har blivit mer medveten på senaste tiden, säger Gisela Åhrberg.

Gisela Åhrberg letar efter ett par sandaler att ha till dagarna innan sitt bröllop.– De behöver ju inte vara nya, säger hon. Foto: Paul Hansen

Den första Arkivet-butiken öppnade i Vasastan i Stockholm i början av 2017. Två år senare öppnade systerbutiken på Östermalm. Tanken är att finnas där kunderna bor eller jobbar. Caroline Hamrin, som har en affärsbakgrund, anser att marknaden fortfarande är outvecklad.

– Vi börjar se över hur vi konsumerar och gemene man upptäcker sajter som Blocket och Tradera. Det blir en livsstil, säger hon.

Både uppmärksamheten kring Greta Thunberg och fjolårets Årets julklapp – det återvunna plagget – gav försäljningen en skjuts.

– Attityden till att ge bort second hand i present förändrades. Vi sålde massor av julklappar, säger Caroline Hamrin.

Själv köper hon främst plagg av god kvalitet med klassiska snitt och uppskattar att lite mer än halva garderoben är köpt på second hand.

– Jag köper få men tidlösa plagg och har en ganska liten garderob. Men ibland köper jag något som sticker ut. Då kanske jag använder plagget 2-3 gånger innan jag lämnar igen det till butiken där det kan säljas vidare till någon annan, säger Caroline Hamrin.

Under det första halvåret 2019 minskade den totala klädförsäljningen med 2,1 procent, enligt Svensk Handel Stil. Samtidigt tyder siffror från de största aktörerna som säljer begagnade kläder, som inte ingår i statistiken, på ett ökat intresse för återbruk.

Traderas försäljning av kläder och skor sedan årsskiftet har ökat med 15 procent och Myrornas totala försäljning ökade med sex procent under det första halvåret 2019, jämfört med samma period året innan. Mer nischade Humana Second Hand, med butiker i Stockholm och Malmö, ökade omsättningen med 18 procent under det första halvåret. Även Erikshjälpen säger att de haft ett ”bra första halvår och en stark sommar”.

Foto: Paul Hansen

Caroline Hamrin säger att flera stora aktörer inom handeln har visat intresse för samarbeten, däribland köpcentrumchefer som gärna vill ha Arkivet bland sina butiksytor. Den så kallade butiksdöden som följd bland annat av en ökad e-handel har lämnat tomma ytor i köpcentrum och på shoppinggator. Maria Sandow, kanslichef på Svensk Handel Stil, bekräftar att second hand-butiker på handelsplatser kan bli vanligare.

– Vi ser att många fastighetsägare gärna vill ha in second hand-butiker där det finns tomma lokaler. Det blir en en mix, så det är roligt. Jag tror också att second hand-butikerna blir allt mer nischade och kundanpassade, som exempelvis Arkivet. Alla trendiga människor skryter om att de har handlat där, säger hon.

Maria Sandow, kanslichef på Svensk Handel Stil. Foto: Svensk Handel

– Sedan finns många exempel på nätbaserade företag som säljer second hand-mode. Sådana är ofta lite mer ”upmarket” (dyrare, lyxigare reds.anm), säger Maria Sandow.

Bland mer etablerade aktörer som tidigt började sälja begagnade kläder i snyggt inredda butiker hör bland annat Judits Second hand i Stockholm och smålandsföretaget Busfrö Nytt och bytt, som började sälja second hand-kläder till barn år 2010. Det har också dykt upp en rad olika alternativ för uthyrning av kläder under de senaste åren, däribland Klädoteket i Göteborg och helt nätbaserade Something Borrowed. Nyligen blev det känt att H&M börjar med uthyrning av kläder.

Företag som Acne, Nudie, Filippa K och Houdini har börjat arbeta med att lägga till tjänster som en del av deras hållbarhetsarbete, säger Maria Sandow.

– I befintlig affärsmodell kan det ju fungera att sälja både nytt och begagnat, säger hon och fortsätter:

– Sedan handlar det om hur vi ska sluta cirkeln och bli mer resurssnåla för att kunna ta tillbaka och göra nytt material av allt som slängs eller bränns upp.

I en undersökning som gjorts av Demoskop på uppdrag av Tradera och Avfall Sverige framgår att varannan svensk har dubbelt så många kläder som de behöver nästan lika många har dåligt samvete över sina överfulla skåp och lådor.

– Klimatfrågan har gjort att vi börjat tänka över hur vi reser och äter. Men först nu börjar vi se över vår konsumtion, där man börjar titta på begagnade alternativ istället för att bara köpa nytt, säger Sofia Hagelin, presschef på Tradera.

Caroline Hamrins bästa second hand-tips: 1. Besök butiken ofta. Sortimentet ändras. 2. Våga prova saker som du inte hade provat annars. Om det blir fel är det okej både för miljön och för plånboken eftersom du kan sälja plagget vidare. 3. Leta efter kvalitet, både när det gäller material och varumärken. Visa mer