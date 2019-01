Toppekonomen: Skräcken för en avtalslös Brexit är överdriven

Med bara tolv veckor kvar till Brexit svävar Storbritannien fortfarande i total ovisshet om vad som kommer att ske den 29 mars.

Premiärminister Theresa Mays plan har slagit fel. Ingen tycks nöjd med det utträdesavtal som hennes regering under nästan två år – och under stora våndor – har förhandlat fram med EU. Chansen att förslaget ska vinna stöd i nästa veckas avgörande omröstning i det brittiska parlamentet bedöms som liten.

Plan B? Någon sådan existerar inte.

Inget avtal är bättre än ett dåligt avtal, sa Theresa May tidigt under Brexitprocessen. Och ett avtalslöst utträde är alltså vad som kommer att ske, per juridisk automatik, om inga andra vägar öppnas inom de kommande månaderna.

Men hennes regering avfärdar nu ”no deal”-alternativet som ett katastrofscenario. Näringsministern Greg Clark slog i veckan fast att det inte ens borde övervägas.

Att en krasch ut ur EU skulle bli få värre konsekvenser än finanskrisen bedömer också centralbanken, Bank of England. Brittisk BNP skulle kunna falla med 8 procent, enligt beräkningarna från november förra året.

– Deras meriter är usla på det här området, säger Roger Bootle, ordförande för konsultbyrån Capital Economics.

Roger Bootle tror att en avtalslös Brexit är det mest sannolika av alternativen som britterna nu står inför.

Han anser dessutom att det vore bäst för landet.

Det är ingen hemlighet att Bootle, som har sin bakgrund i Londons bankvärld, är Brexitentusiast. Han röstade för ett utträde, skriver regelbundna kolumner i konservativa The Telegraph och har författat boken ”Making a success of Brexit”.

Under sitt Sverigebesök talar han på fondförvaltaren Skagens nyårskonferens, där bolagets kunder har bänkat sig för att lyssna på nya investeringsråd.

– Skulle Frankfurt hota London som finanscentrum? Glöm det!

Replikerna lockar skratt från publiken.

För DN förklarar han att Theresa May begick sina misstag tidigt i Brexitprocessen. Den formella utträdesproceduren inleddes för snabbt, utan förberedelser. Regeringen i London lade sig sedan platt och gav, enligt Bootle, utfästelser som den i stället borde ha sparat som brickor i förhandlingsspelet med Bryssel.

– Storbritannien har tappat mycket trovärdighet. Resten av världen måste tänka att vi är fullständiga idioter.

Vilka kan konsekvenserna då bli om landet lämnar EU, avslutar alla samarbeten tvärt och övergår till världshandelsorganisationen WTO:s regler utan andra övergångsavtal?

Roger Bootle spontana svar är att ingen egentligen vet.

– Det råder fullständig osäkerhet, både om vilken väg Storbritannien nu tar och vad det innebär för ekonomin. Men min syn på saken är att det inte kommer att bli särskilt hemskt och inte heller behöver bli så långvarigt.

Han påtalar att bara 8 procent av de brittiska företagen har affärer i EU. En liten del av landets BNP är beroende av handeln med Europa.

De tullar som riskerar att införas mellan EU och Storbritannien senare i vår är dessutom ”småpotatis”.

– Nyttan av EU:s inre marknad är överdriven. Titta på Nordamerika, eller Asien. Där har man tätt integrerade leverantörskedjor, trots olika valutor och utan inre marknad.

Att det skulle bli kaos och stopp vid gränsen när alla lastbilar plötsligt måste klareras i tullen avfärdar han som skräckpropaganda.

– När man frågar de stora hamnarna säger de att man bara inspekterar ett fåtal procent av alla leveranser från länder utanför EU. Den här risken är kraftigt överskattad.

Företagen ropar ändå på besked.

Ovissheten kring Brexit är ”outhärdlig”, sa flygplanstillverkaren Airbus vd Tom Enders i ett anförande på onsdagen. Han, och många andra, vädjar nu till de brittiska partierna att hitta en lösning som undviker ”no deal”.

Regeringen förbereder sig i sin tur genom att köpa in kylanläggningar och hamstra läkemedel. Militären står redo att mobilisera den 29 mars.

– Det här kommer inte som en blixt från klar himmel. Vi har haft tid att planera, säger Roger Bootle.

