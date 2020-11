Torbjörn Petersson: Pengar läcker ur Norwegian och skulderna är gigantiska

Vad är det som har hänt med Norwegian?

Coronapandemin så klart, men bolaget hade långsiktiga problem redan innan dess. Här är några uppgifter som pekar på den branta utvecklingen utför: Som mest hade Norwegian 11.000 anställda och 156 flyg i luften. Nu är det 600 anställda kvar och sex flyg i trafik, enbart på inrikeslinjer.

Enligt kvartalsrapporten som släpptes på tisdagen hade Norwegian en miljon passagerare under under perioden juli-september, det är en minskning med 91 procent sedan samma period i fjol. Förlusten under kvartalet blev nästan 1 miljard kronor.

Har flygbolaget inte fått stöd?

Jo, i våras fick Norwegian 3 miljarder kronor i statliga lån och mottog ett stort räddningspaket. Bolaget lyckades också få skulder nedskrivna av bland annat bolag det leasade flygplan av, som fick aktier som kompensation.

Men pengar läcker ur Norwegian och kassan har i höst minskat med i snitt 524 miljoner kronor i månaden, visar kvartalsrapporten. Norwegian har de senaste månaderna haft 25 flygplan i drift när flygbranschen något ökat aktiviteten och det norska bolaget bland annat flugit till Spanien.

Men när Norwegian på nytt gick till staten för att få hjälp blev det nej i måndags. Enligt E24, Norges största webbtidning för nyheter om ekonomi, hade Norwegian ansökt om fyra till fem miljarder kronor.

Hur djup är krisen?

Så pass djup att Norwegian skriver att en betydande risk finns för att bolaget hamnar på obestånd och måste ansöka om konkurs om inte ett nytt räddningspaket kommer på plats.

Norwegian har träffats från alla håll av faktorer utanför vår kontroll, konstaterade bolagets vd Jacob Schram i samband med rapporten.

När den statliga hjälpen uteblir stryper Norwegian nu sin verksamhet till ett minimum för att överleva och hitta andra vägar ur krisen. Bolaget permitterar ytterligare 1.600 anställda – och ställer alla utom sex plan på marken som ska användas till ett fåtal rutter inrikes, som bolaget förväntar sig få statligt stöd för att upprätthålla.

Skulderna är gigantiska och kvar i kassan finns 3,4 miljarder kronor, som ska räcka genom en påfrestande vintersäsong.

Bolaget beräknar att ytterligare kapital behövs under första kvartalet 2021.