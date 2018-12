1. Ser prognosen bra ut?

– Ja, den svenska arbetsmarknaden fortsätter att utvecklas starkt, med rekordhögt kapacitetsutnyttjande. Prognosen, som bygger på intervjuer med över 13.000 privata och offentliga arbetsgivare i hela landet, visar att alla typer av arbetsgivare planerar för fler anställda. Så pass att Arbetsförmedlingen skriver upp sin prognos över jobbtillväxten från i juni i år till sammanlagt ytterligare 85.000 personer i arbete under 2018.

Under 2019 och 2020 fortsätter tillväxten av arbetstillfällen, men i långsammare takt. Sammanlagt väntas 111.000 nya jobb fram till slutet av 2020 65.000 tills 2019 och 46.000 fler sysselsatta under 2020. Den glödheta arbetsmarknaden kyls långsamt av, i första hand inom industrin.

2020 sker sammantaget en viss ökning av arbetslösheten, till 6,7 procent från dagens 6,4 procent. Det kan inte minst förklaras med att arbetskraften fylls på med nyanlända som nu är inne i sin etableringsperiod.

2. Hur går det för de nyanlända flyktingarna och andra utrikes födda?

– Sysselsättningsgraden stiger både bland inrikes och bland utrikes födda. 2019–2020 väntas åtta av tio nyskapade arbetstillfällen gå till utrikes födda, eftersom det är där huvuddelen av den lediga arbetskraften finns. Särskilt utanför storstadsregionerna är det tydligt att de utrikes födda är avgörande för Sveriges jobbtillväxt och för att arbetsgivarna ska kunna få sina verksamheter att växa.

3. Vilka är utmaningarna?

– Arbetsförmedlingen fortsätter att efterlysa ett bättre fungerande utbildningssystem, med mer flexibla och anpassade utbildningslösningar för olika grupper av arbetssökande. Myndigheterna måste samarbeta bättre. Inte minst kommunerna behöver bli bättre på att planera sin vuxenutbildning. Annars hittar inte arbetsgivarna den kompetens de söker – och de arbetssökande kan inte matchas mot några jobb. Och då stiger långtidsarbetslösheten fortare än den ändå väntas göra på grund av den försvagade konjunkturen i kombination med fortsatt digitalisering och strukturrationalisering.

– Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg har under flera år nu försökt få arbetsgivarna att rätta mun efter matsäck och skruva ned sina krav vad gäller formell utbildning och lång svensk arbetslivserfarenhet. Hittills har den privata sektorns arbetsgivare inte gått den vägen. Däremot berömmer Sjöberg den offentliga sektorn för att den börjat släppa in nya grupper. Främst i skolan, där obehöriga lärare samt lärarassistenter anställs i spåren av lärarbristen, för att avlasta de lärare som finns. Även i viss mån inom vård och omsorg, där de mer utsatta grupperna fått chans att komma in på så kallade kommunala extratjänster, helt finansierade av staten.