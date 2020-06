Transportkaos vinstlott för etiopiskt flygbolag

När det nya coronaviruset spreds från Italien till en rad länder i Europa och USA utbröt fullt kaos i handeln av skyddsmaterial och utrustning. I Frankrike rasade Paris-regionens president Valérie Pécresse mot att amerikanska aktörer bjudit tre gånger så mycket på ett lager av masker som redan beställts men inte kunde betalas före leverans. Maskerna gick därför till USA som agerat liknande i flera fall, bland annat vid en leverans med destination Tyskland som i sista sekund styrdes om från flygplatsen i Bangkok.

I USA ska utrustning ha beslagtagits på order från Washington under mellanlandningar i Miami. Bland annat konfiskerades 20 ventilatorer som donerats av en filantrop och som var tänkta att skickas till grannlandet Barbados, enligt Financial Times.

För att bokstavligt talat komma runt problemet har en ny handelsrutt skapats som går över Etiopiens huvudstad Addis Abeba. Staden är hemmabas för Ethiopian Airlines, Afrikas största och mest välskötta flygbolag vars flighter utgår från Bole-flygplatsen söder om ”Addis”.

Financial Times skriver att flygbolagets passagerartrafik har minskat med 80 procent under krisen – men fraktverksamheten har dubblerats i storlek. Bolaget har konverterat 25 av 130 plan i passagerarflottan till fraktflyg för att hantera flödena av utrustning från Kina till Latinamerika.

– Vi sade, ”ok, ni behöver hjälp, vi är här i med- och motgång och vi kommer hjälpa er”, säger Girum Abebe som är chef för Latinamerika på Ethiopian Airlines, till Financial Times, om beslutet att hjälpa länder i Latinamerika att undvika mellanlandningar i Europa och USA.

Den som kom på rutten via Addis var guvernören Flávio Dino i den brasilianska delstaten Maranhão. Av rädsla för att USA eller Tyskland skulle stoppa frakten av kinesiska respiratorer lät han dem flygas in via Etiopien till São Paulo.

– Om vi inte hade gjort på detta sätt hade det dröjt tre månader för att få hit de här respitatorerna, säger Flávio Dino till tidningen Folha de São Paulo.

Detta innebär att ”Ethiopian”, som bolaget oftast kallas, kan drivas vidare på 65 procent av sin kapacitet. Den ökade frakten har blivit en livlina som innebär att flybolaget, som är den största källan av exportintäkter för den etiopiska staten, kan överleva krisen.

På längre sikt väntas Afrikas flygmarknad växa kraftigt men krisen kommer med all sannolikhet att skörda flera offer. Regeringarna saknar finansiella resurser att gå in med stöd och i april stod det klart att Sydafrika gett upp försöken att hålla liv i South African Airways, det nationella bolaget som nu gått omkull efter 86 år i luften.