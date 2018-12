E-postmeddelandena som nu publiceras kan bli sprängstoff i den redan infekterade debatten om Facebook och dess uppträdande, en debatt som tog extra fart i våras i och med avslöjandena om dataföretaget Cambridge Analytica. De avslöjar hur Facebooks högsta ledning har gett vissa lönsamma appar en gräddfil till känslig användarinformation, uteslutit konkurrenter och försökt få tillgång till så mycket som möjligt i användarnas mobiler, trots vetskapen om hur känsligt det var.

Dokumenten har publicerats av det brittiska parlamentet, som kom över dem genom en mycket okonventionell metod: En affärsman som har hamnat i juridisk tvist med Facebook i ett helt annat ärende tvingades överlämna dem vid ett tillfälligt besök i London. Detta trots att de har belagts med sekretess av en domstol i Kalifornien.

Det rör sig alltså om ett material som företagets ledning mycket ogärna ser blir offentligt.

Här är tre avslöjanden från Facebooks läckta mejl:

1. Samtalslistor och sms

Facebooks app till Androidmobiler försöker få tillgång till ovanligt mycket information och många av mobilens funktioner. Listan innehåller inte mindre än 159 punkter, långt fler än många andra appar, som DN nyligen rapporterade. Bland annat försöker den läsa samtalslistan, ta del av sms och få rätt att ringa telefonnummer.

I de interna mejlen framgår att Facebook införde detta, trots att man var väl medveten om att det kunde bli en potentiell pr-skandal. ”Det här är rätt mycket en högriskgrej från ett pr-perspektiv, men det verkar som att tillväxtavdelningen kommer köra på”, skriver en Facebookchef i ett mejl från februari 2015. Förändringen skulle införas genom en uppdatering av appen.

Sedan följer en konversation där de utforskar sätt att införa förändringen, men utan att oroa användarna. Detta genom att skicka ut uppdateringen utan att användaren behövde godkänna att appen skulle få några nya rättigheter.

”För att undvika dålig publicitet planerade Facebook att göra det så svårt som möjligt för användare att veta att detta var en av de grundläggande funktionerna i uppdateringen”, skriver kommittén i det brittiska parlamentet som utreder Facebook.

2. Gräddfil för utvalda

I centrum för Cambridge Analytica-skandalen ligger att Facebook lät appar ta del av information, inte bara från den som installerade appen utan även från dess vänner. Det var så det skandalomsusade företaget lyckades få del av 87 miljoner människors profiler.

Denna inställning ändrades för flera år sedan. Men i de interna mejlen framkommer hur vissa appar och företag hamnade på en särskild lista där tillgången blev kvar. ”Det är oklart om några användare fick godkänna detta samt hur företag på den vita listan valdes ut.”

I mejlen syns hur en företrädare för dejtingappen Badoo klagar på hur mycket sämre appen kommer fungera om den inte får tillgång till användarnas vänner. I mejlen betonas hur lönsam tjänsten är. Airbnb och Netflix är två andra som hamnade på den vita listan.

3. Konkurrenter kastades ut

Tvärtom har konkurrenter till Facebook hanterats. Vine, en videotjänst som lanserades av Twitter, kastades helt ut från möjligheten att läsa av användares vänlistor.

Frågan ställdes direkt till Mark Zuckerberg, med ett löfte om att Facebook redan hade förberett ett svar om publiciteten skulle bli för negativ. "Yup, go for it", svarade Mark Zuckerberg.

Konversationen är daterad till januari 2013.

Hela dokumentet finns publicerat på det brittiska parlamentets sajt och är på 250 sidor.

