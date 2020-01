Tre generationer Persson på vd-stolen – nu är epoken över

Erling Persson var inte en nybakad entreprenör inom detaljhandeln. Redan 1943 hade han startat Pennspecialisten, som i dag är butikskedjan Ur & Penn.

Men med Hennes hade Persson funnit ett koncept som gick hem hos kunderna – bra mode till överkomliga priser.

Den första butiken hette Hennes och det lär ha varit Erling Persson själv som designade loggan. H:et i Hennes ser precis likadant ut i dag som det gjorde 1947.

H&M:s grundare Erling Persson. Foto: TT

Fem år efter starten i Västerås öppnade Hennes den första butiken i Stockholm. Den skulle följas av flera och kedjan expanderade snabbt, även utomlands.

År 1968 köpte Erling Persson Mauritz Widforss Handels AB, en affär som sålde herrkläder och jaktutrustning. Han slog ihop nyförvärvet med Hennes, som bytte namn till Hennes & Mauritz.

Företaget börsnoterades 1974, men Erling Persson släppte inte på den kontrollerande makten. Han såg till att behålla röstmajoriteten – och det har familjen gjort sedan dess. Samma år ändrades namnet till förkortningen H&M.

Stefan och Karl-Johan Persson. Foto: Alexander Mahmoud

Efter 35 år avgick Erling Persson 1982 som vd och lämnade över uppdraget till sonen Stefan.

Det var under Stefan Perssons tid som H&M började med stora annonser i julhandeln med supermodeller iklädda företagets underkläder. Annonserna var utmanande, angreps för att vara sexistiska och revs ofta ner - vilket inte skadade H&M ett dugg. Försäljningen steg år för år.

Bild 1 av 3 Kö utanför H&M-butiken på Fifth Avenue i New York på öppningsdagen, 31 mars 2000. Foto: Richard Drew/AP Bild 2 av 3 H&M:s reklam med Anna Nicole Smith som modell väckte starka reaktioner 1993. Foto: Kenneth Jonasson/TT Bild 3 av 3 Stella McCartneys kollektion för H&M släpptes 2005. Foto: Ray Tang/TT Bildspel

Stefan Persson lämnade vd-posten 1998 och blev i stället ordförande. De två följande vd:arna, Fabian Månsson och Rolf Eriksen rekryterades utanför familjekretsen, men makten förblev i Stefan Perssons händer.

Vid sekelskiftet öppnade H&M in första butik i USA - på fashionabla Fifth Avenue i New York. En rad av världens främsta designers kopplas till kedjan, som Karl Lagerfeld, Versace och Stella McCartney.

När 00-talet går mot sitt slut tar tredje generationen Persson över vd-stolen. Stefans son Karl-Johan tillträder 2009.

Expansionen fortsatte och allt fler butiker öppnades. Men trots att H&M har haft online shopping sedan 1998, kom företaget att allt mer uppfattas som efter sin tid.

Karl-Johan Persson under H&M:s presskonferens på torsdagsförmiddagen. Foto: Magnus Hallgren

E-handeln sköt fart under 10-talet, men H&M stod i stället med ett jättelikt butiksnät och vad värre var: ett allt för stort lager. Där konkurrenter som Zara omsatte kläder i snabb takt, hängde kläderna kvar i veckor på galgarna hos H&M.

Det var ingen kris, men vinsterna sjönk och aktien likaså. Från en topp på 364 kronor i februari 2015 rasade aktien till 121 i mars 2018. Karl-Johan Persson blev ifrågasatt och det märktes hur pressad han var vid offentliga tillfällen som när bokslut presenterades eller vid årsstämmor.

Men under de senaste åren har han och företaget lyckats vända trenden och aktien står nu runt 210 kronor. Och på torsdagen kunde Karl-Johan Persson presentera en vinst på 5,4 miljarder kronor för fjärde kvartalet - en miljard bättre än för motsvarande period ett år tidigare.

Den operativa chefen Helena Helmersson, blir H&M:s sjätte vd. Foto: Magnus Hallgren

I vår bryts dock en tradition. Nästa vd för bolaget som föddes för 73 år sedan i Västerås blir inte en man. Inte heller blir det någon från familjekretsen. Den operativa chefen Helena Helmersson, blir H&M:s sjätte vd.

Idag äger Stefan Persson med familj och genom företag som de kontrollerar nästan 48 procent av aktiekapitalet och 75 procent av rösterna. Hans syster, Lottie Tham med familj, äger 5,4 procent av aktiekapitalet och har 2,6 procent av rösterna. Sonen Karl-Johan äger knappt en procent av kapitalet och 0,4 procent av rösterna.

Erling Persson fick ännu en dotter, Sian Bengtsson, som gick bort 1992. Hennes båda söner äger mindre andelar av företaget.

Sedan 2015 har Stefan Persson dessutom köpt på sig drygt 10 procent av de utestående aktierna, vilket lett till spekulationer att han planerar att köpa ut H&M från börsen.

Köpen har dock sammanfallit i tid med kritiken mot Karl-Johan. Köpen kan därför lika väl tolkas som ett sätt att visa stöd för den pressade sonen.