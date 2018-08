Natalie Eriksson i Hornstull där hon har både hemmakontor och investerar Foto: Jonas Lindkvist

Natalie Eriksson är född 1991. Hon är konsult inom digital marknadsföring, författare och föreläsare samt medgrundare av aktiegruppen: Aktier för nybörjare – tjejer.

Hur mycket tid lägger du på börsen?

– Jag läser nyheter varje dag och ser över min portfölj en eller ett par gånger i månaden.

Bästa investering:

– Facebook är det bolag i min portfölj som jag tycker är allra roligast att följa. Utöver det så investerar jag i svenska bolag som alla finns på OMX30. Givet att jag är en småsparare så är det summan av olika affärer som är den bästa affären; det är allt från Sweco till Tele2.

Sämsta investering:

– Jag har inte gjort någon katastrofaffär hittills. Däremot har jag varit långsam med att köpa på mig av fler aktier i befintliga investeringar under perioder då jag verkligen känt att det har varit läge att investera mer.

Ger börsen dig ont i magen?

– Nej, jag känner mig trygg. Men jag har inga miljonbelopp investerade. Jag tror och hoppas på börsen på lång sikt och jag kommer klara mig även om det inte skulle gå bra.

Tips för att känna trygghet på börsen:

– Agera inte i affekt, då kanske du gör något dumt och gå inte in med för mycket pengar.

Om pension:

– Jag tror att jag tar hand om mina pengar på bästa sätt i dag, och de långsiktiga affärerna jag gör i dag tror jag kommer ge utdelning även när jag kommer upp i pensionsåldern.

Oro inför finanskris:

– Vi har ju varit i en högkonjunktur väldigt länge så det känns rimligt att en lågkonjunktur är i sikte. Om bostadspriserna går upp och räntorna faller så slår det ju mot min privatekonomi. Med det sagt, jag går inte runt och oroar mig. Gällande en finanskris så känns det svårt att spekulera kring det.

Mål med sparande:

– Jag investerar för att jag tror och hoppas att pengarna kommer att växa över tid. Det känns smart att sprida sparandet på olika placeringar och givet mitt intresse för börsen så sparar jag en del i aktier och fonder.

Sigge Bergqvist i sitt hem där han delvis jobbar och delvis investerar. Foto: Privat

Sigge Bergqvist är född 1992. Han är egenföretagare och bagare.

Hur mycket tid lägger du på börsen?

– Varierar periodvis. Sommaren är en ganska händelsefattig period men om jag räknar med alla poddar jag lyssnar på och allt jag läser så blir det ett par timmar om dagen och mer på vår och höst.

Bästa investering:

– Jag hade ganska bra magkänsla när det kom till kryptovalutor i vintras, jag drog mig ur i ganska bra tid och lyckades göra en rätt skaplig vinst på lite olika certifikat baserade på kryptovalutor, även om detta segment intresserar mig lite i dag. Utanför börsen så är min korvvagn den enskilda investeringen där jag haft bäst utväxling.

Sämsta investering:

– Mina sämsta investeringar har varit där jag haft en luddig uppfattning om min tidshorisont. Jag var med på en börsintroduktion där jag brände en del och där mina egna förväntningar var orimliga. Sen tror jag att jag som många andra har gjort mindre genomtänka affärer i Fingerprint och Precise Biometrics.

Ger börsen dig ont i magen?

– Vid årsskiftet var det skakigt men nu känner jag en trygghet på börsen. Men det saknas alternativ till börsen så jag tror att den kommer tugga på. Men jag känner ingen rädsla på börsen.

Tips för att känna trygghet på börsen:

– Gör inga snabba affärer, ha en tydlig plan för dina beslut och omvärdera inte från dag till dag.

Om pension:

– Jag är enbart orolig för min pension för att den är upp till mig själv. Men jag kommer nog aldrig sluta jobba och jag tar ansvar över att det finns ett kapital som jag kan disponera över tid redan i dag. Jag sparar redan nu för att kunna leva på avkastning från mitt ISK-konto.

Oro inför finanskris:

– Jag tror att det är helt naturligt att olika typer av finanskriser sköljer över ibland och fungerar lite som en självsanering. Jag tror det ligger i sakens natur att den i så fall kommer påverka oss alla, kanske allra hårdast för dem som tar detta låga ränteläget för givet.

Mål med sparandet:

– Frihet, jag vill inte bli miljonär men om jag skulle plocka ut alla mina tillgångar och sälja i dag så skulle jag nog kunna plocka ut en miljon.

Samuel Gajicki på Ångbåtsbrygan där han spelar veckoligen. Foto: Robin Nordlander

Samuel Gajicki, född 1985, är låtskrivare och artist. Hans senaste heltidsjobb var som trädgårdsmästare.

Hur mycket tid lägger du på börsen?

– Under sommaren har jag inte lagt mer än några minuter per dag, men det blir mer till hösten. Jag har jobbat ihop mer kapital under sommaren vilket behövs för att kunna investera på börsen.

Bästa investering:

– Just nu är det en av Swedbanks fonder som heter ”Ny teknik”, den har gått upp 17 procent. Det är inga stora summor än men man måste ju börja någonstans.

Sämsta investering:

– Det var väl någon ”förhoppningsaktie” (red anm. ett högriskbolag med liten omsättning, men med trolig ljus farmtid) som aldrig levererade. Med förhoppningsaktie syftar jag på aktier som har blivit hajpade och rekommenderade av någon så kallad expert. Jag är glad att jag tidigt har förstått att det är viktigare att läsa på om bolaget man investerar i än att gå på rekommendationer från höger och vänster.

Ger börsen dig ont i magen?

– Nej, i förhållande till hur mycket jag investerat och de aktier jag valt känner jag mig trygg.

Tips för att känna trygghet på börsen:

– Gå inte in med för mycket pengar i något du är osäker på och gör inte snabba affärer.

Om pension:

– Jag har förstått att det är bra att ha pension från ett heltidsjobb men tror att jag kommer säkra min egen pension genom att investera långsiktigt redan i dag och avsätta till pensionen.

Oro inför finanskris:

– Jag kan inte spekulera i när en finanskris kommer men jag tror att det kommer en kris. Jag kommer vara redo med kapital för att gå in om och när marknaden har dippar. Det är åtminstone min plan nu. Jag är inte fullinvesterad just nu och har lite is i magen över hösten.

Mål med sparande:

– Jag vill ha en ekonomisk trygghet längre fram. För att kunna investera så gäller det att spara och det gör jag genom att dra ner på onödiga utgifter. Jag har haft mina år av att köpa tre skjortor när jag egentligen behövde en. Jag har slutat säga ”äh, det är inga pengar” när jag pratar om mindre summor. Försökt att tänka mer långsiktigt och det känns bra. Det motiverar mig.