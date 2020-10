Trots ökad coronaspridning – många reser under höstlovet

Det var nog många som hoppades att coronaspridningen under hösten skulle minska och att restriktionerna därmed skulle lätta. Så blev det inte. De senaste veckorna har smittan i stället ökat, och flera länder i Europa – bland andra Frankrike och Spanien – har återinfört stramare restriktioner som utegångsförbud på kvällarna och begränsningar av antalet personer i folksamlingar.

Trots Folkhälsomyndigheternas rekommendationer om att fundera ett extra varv om man verkligen behöver resa i höst, är det många som rest under höstlovet. Det statliga tågföretaget SJ har ökat sin försäljning av tågresor under veckan med runt 25 procent, jämfört med närliggande veckor. De flesta har valt att resa till Sveriges storstäder samt till Jämtland.

– Det har varit många slutsålda avgångar och vi väntar oss också att söndagen när man vänder hemåt igen blir en stor resdag med mycket slutsålda avgångar, säger Simon Hermansson, presskommunikatör SJ.

Han menar att resorna går att genomföra coronavänliga.

– För att ge utrymme till distans ombord säljer vi inte alla platser, utan vi fortsätter spärra platser i alla tåg med platsreservation, säger Simon Hermansson.

Även resebolaget TUI har haft ett uppsving under vecka 44.

– Det är ganska få om man jämför med en vanlig höst men betydligt fler än vad vi först trodde, vi har satt in extraflyg för att möta efterfrågan, säger Adam Györki, kommunikationschef TUI.

Adam Györki presschef på TUI, tror att många skaffat sig information om resande i coronatider och därför vågar resa under hösten. Foto: Stina Stjernkvist/TT, Stina Stjernkvist/TT, Stina Stjernkvist/TT

Under ett normalt år har flygföretaget SAS högt tryck under höstlovsveckan. Och trots att försäljningen av höstlovsresor i år legat på en lägre nivå än förra året, har fler rest den här veckan än andra, närliggande veckor.

– Många av avgångarna till södra Spanien och Frankrike är väldigt fullbokade. Det har också funnits en hög efterfrågan på resor inom Sverige, där de mest populära resmålen är till Norrland och Gotland, säger Freja Annamatz, presschef på SAS.

Medan resebolagen menar att det går att resa coronavänligt, menar smiddskyddsläkare i landet att man ska tänka igenom sina resetankar. För ju fler människor som samlas på ett ställe, desto större är risken att smittan sprids.

– Platser med mycket folk ska ju undvikas. Och man ska fråga sig om man verkligen behöver resa, landet är drabbat av en pandemi just nu, säger Anders Nystedt, smittskyddsläkare region Norrbotten.

Maria Amér, smittskyddsläkare region Gotland, menar att de inför höstlovsveckan stått inför samma utmaningar som de gjorde i somras, då reserestrektionerna lättade och Gotland blev ett hett resemål.

– Vi har erfarenhet, och verksamheterna har under sommaren hunnit jobba fram riktlinjer som i många fall varit välfungerande, säger Maria Amér.

Visby har varit ett populärt resemål sedan reserestriktionerna lättade i början av sommaren. Foto: Jörgen Ulvsgärd, Jörgen Ulvsgärd, Jörgen Ulvsgärd

Likt i resten av Sverige har smittspridningen den senaste tiden ökat på Gotland. Under sommaren rörde det sig om runt 5 bekräftade fall per vecka, under hösten har det ökat till runt 15. Den senaste veckan landade siffran på 33.

I Visby har man inför den kommande helgen stärkt upp med väktare, som ska se till att personer håller avstånd på stan. Men Maria Amér betonar att alla måste hjälpas åt för att minska spridningen av viruset.

– Vi är i den här pandemin tillsammans och alla måste ta sitt ansvar. Ser man att det är trångt på ett kafé eller restaurang så ska man inte gå in. Verksamheterna har sitt ansvar, men den enskilde har också ansvar att inte gå in någonstans där det inte finns plats, säger Maria Amér.

