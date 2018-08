Trots skandalerna presenterar tyska Volkswagen rekordsiffror

Världens största fordonstillverkare har anledning att både fira och frukta. Tre år efter att tyska Volkswagen (VW) avslöjades med att ha manipulerat utsläppen från miljoner dieselbilar fortsätter den så kallade dieselaffären att förfölja bolaget. Under hela sommaren har de svarta rubrikerna duggat tätt i spåren av den värsta skandalen i fordonshistorien.

I mitten av juni gick bolaget med på tyska åklagares krav om att betala en miljard euro, motsvarande drygt 10 miljarder kronor, i böter. Det var förvisso en struntsumma i relation till vad dieselaffären kostat VW hittills, men innebar att företaget erkänner ansvar i härvan. Några dagar senare greps chefen för VW-dottern Audi, Rubert Stadler, av tysk polis eftersom det fanns misstankar om att han försökt påverka utredningen och undanröja bevis. Stadler sitter frihetsberövad sedan dess. Senare blev det även känt att den sparkade VW-chefen Martin Winterkorn utreds för att ha undanhållit skatt.

Det är en mardröm för bolagets image.

De svarta rubrikerna ger intrycket av att världens största fordonstillverkare befinner sig i fritt fall.

Men när det på onsdagen blev dags att presentera siffrorna för det första halvåret 2018 bar de inte spår av en kris. Tvärtom var resultatet bättre än vad de mest optimistiska analytikerna förväntat sig (se faktaruta).

– Omsättningen och resultatet är mycket solida. Vi har levererat fler fordon än någonsin tidigare, sammanfattade VW-chefen Herbert Diess rekordsiffrorna.

Under första halvåret såldes närmare 5,6 miljoner VW-fordon världen över, vilket är en ökning med 5,8 procent jämfört med första halvåret i fjol. Orsaken är framför allt en starkare efterfrågan på marknader utanför Tyskland. Särskilt bra går försäljningen på de viktiga marknaderna i Kina, USA och Ryssland. Alla VW-märken bidrar till framgångarna. Endast lyxbilstillverkaren Bentley uppvisade röda siffror.

Men det finns också en rad orosmoln på himlen över VW-högkvarteret i Wolfsburg.

– De kommande kvartalen väntar stora ansträngningar, varnade Herbert Diess på onsdagen.

VW har stora problem med omställningen till de nya avgastesterna enligt det som kallas för WLTP-standard. Den mäter bilens bränsleförbrukning och utsläpp av koldioxid och gäller för alla bilar som kommer ut på marknaden efter 1 september.

Läs mer: Tuffare avgasmätningar i EU

Biljätten flaggade tidigare under sommaren för att kunder kan få vänta längre än väntat på sina nya bilar eftersom testerna dröjer. Det stora antalet bilar som väntar på att bli godkända enligt de nya reglerna gör att fabriken i Wolfsburg kan tvingas att lägga ner produktionen under ett par dagar i veckan under hösten. Bolaget hoppas dock komma i kapp under fjärde kvartalet.

För Volkswagen handlar nu allt om att kunna lägga den lika pinsamma som kostsamma dieselskandalen bakom sig. Härvan uppskattas hittills ha kostat bolaget 25 miljarder euro, motsvarande cirka 250 miljarder kronor, enligt den tyska tidningen Handelsblatt. Bolaget hotas av tusentals stämningsansökningar, samtidigt som en rad höga chefer och medarbetare utreds av åklagare. Dieselskandalen var en utlösande orsak till försäljningen av nya dieselbilar har rasat i Tyskland och att fler tyska städer har flaggat för att införa körförbud för äldre dieselbilar.