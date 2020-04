Trygghetsfondens vd: ”Finns jobb att söka”

Sedan slutet på mars har antalet uppsagda strömmat in till Trygghetsfonden, som arbetar med att hjälpa personer som blivit uppsagda att hitta nya jobb, starta eget eller till att börja studera.

– På väldigt kort tid har vi haft en dramatisk ökning, säger Caroline Söder.

Under april har drygt 5.200 personer inkommit till Trygghetsfonden, som väntar sig att antalet under den senaste månaden blir lika många som under hela det första kvartalet 2020. Det kan jämföras med att Trygghetsfonden hjälpte drygt 13.700 uppsagda under hela förra året. Organisationen ägs av LO och Svenskt Näringsliv och omfattar omkring 70.000 företag.

– De senaste 30 dagarna hade vi åtta gånger fler uppsagda än samma period 2019, säger hon.

Caroline Söder säger att den nuvarande krisen skiljer sig från tidigare kriser eftersom flera branscher troligtvis kommer att återhämta sig.

– För många handlar det om att under en period hitta något annat, eller att karriäryrkesväxla för att gå vidare till en annan bransch, säger Caroline Söder.

Inom industrin har antalet uppsagda ökat med 76 procent under det första kvartalet i år, jämfört med samma kvartal i fjol. Inflödet från hotell- och restaurang niofaldigades och även anställda från fackförbundet Handels ökade. Stor skillnad märks bland unga mellan 20-29 år. Inom den åldersgruppen har uppsagda som kommit till Trygghetsfonden ökat med 95 procent jämfört med samma kvartal i fjol.

– Det har att göra med att inflödet från hotell- och restaurang är stort, säger Caroline Söder.

– I handeln finns skillnader, inom bygg och livsmedel går verksamheterna bra medan sällanköp har en dyster utveckling, tillägger hon.

Samtidigt understryker Caroline Söder att det fortfarande finns arbetstillfällen.

– Det finns jobb att söka och det finns en efterfrågan på arbetskraft på arbetsmarknaden. Och regeringen gör stora insatser för att man under en period ska kunna gå in i andra studier och andra möjligheter som har öppnat, säger hon.

Över hälften av inflödet kommer från Skåne, Västra Götaland och Stockholms län. Organisationens roll är att matcha behoven på arbetsmarknaden med de personer som blivit uppsagda som kommer till Trygghetsfonden.

– Vi ser att välfärdssektorn och den gröna näringen har ett stort behov. Det gäller även en viss typ av lagerverksamhet och nätapotek där det finns kompetens- och arbetskraftsbrist, säger Caroline Söder.

– Vi arbetar hela tiden med att hitta en bra matchning mellan de behov som finns på arbetsmarknaden och de personer som kommer till oss. I de fall där vi behöver stärka kompetens och annat ska vi göra vårt yttersta, fortsätter hon.

