TUI räknar med att resandet kommer igång 2021

Det budskapet kommer TUI med samtidigt som researrangören redovisar ett årsresultat för det brutna räkenskapåret, som avslutades i september, på minus tre miljarder euro, motsvarande omkring 31 miljarder kronor. Det kan jämföras med vinsten på 416 miljoner euro föregående år.

De totala intäkterna dök 58 procent till 7,9 miljarder euro.

”Pandemin är inte över, men det finns ett ljus i slutet av tunneln och utsikterna för turismen och TUI är goda”, säger TUI i ett pressmeddelande.

År 2022 räknar TUI att vara tillbaka på samma nivåer som före coronapandemin.

TUI har tagit emot stora stödpaket från tyska staten men också fått in nytt kapital via investerare. Under året har också personalstyrkan reducerats kraftigt.

