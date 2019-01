Om mindre än två månader, den 29 mars, kommer Storbritannien att lämna EU – om inte utträdet av någon anledning skjuts upp.

Det finns ett utträdesavtal, men det brittiska parlamentet har röstat nej till det och utan ett avtal blir det heller ingen övergångsperiod fram till årsskiftet 2020/21.

Storbritannien blir i så fall omedelbart ett så kallat tredje land. Då börjar, över en natt, tullbestämmelser för svensk handel med länder utanför EU att gälla också för Storbritannien.

Tullverket och Statistiska Centralbyrån (SCB) ska därför skicka brev till de 5.000 företag vars handel med Storbritannien överstiger tröskelvärdena för att rapportera till SCB via den så kallade Intrastat-undersökningen.

Tröskelvärden är 4,5 miljoner kronor för utförsel och 9 miljoner kronor för införsel.

Bland mottagarna finns både företag som enbart handlar med länder inom EU och företag som även har handel med länder utanför EU. Båda grupperna berörs, men omställningen blir, tror brevskrivarna, särskilt stor för företagare inom den första gruppen då de saknar erfarenhet från tullproceduren.

I brevet uppmanas företagen bland annat att snarast ansöka om ett så kallat EORI-nummer. Det är ett registreringsnummer som alla företag behöver om de ska bedriva handel med länder utanför EU. Ansökan görs via Tullverkets webbplats.

Företagen bör också ansöka om tillgång till Tullverkets webbtjänster där mycket av tullhanteringen kan skötas.

Om det blir en Brexit med ett utträdesavtal ska företagen fortsätta att rapportera in sin handel med Storbritannien till SCB via Intrastat under övergångsperioden.