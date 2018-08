Turkisk kris sänker börser

Turkiet har haft en period med överhettad ekonomi som lett till hög skuldsättning och en inflation på 15 procent.

Krisen har slagit mot valutan, liran, som hittills i år fallit med 40 procent mot den amerikanska dollarn.

Krisen gick in i ett nytt skede i helgen då USA:s president Donald Trump beslöt att kraftigt höja tullarna på stål och aluminium från Turkiet.

President Erdogan har lovat att vinna detta ”ekonomiska krig”, och flera av hans ministrar spädde på de krigiska tonen under måndagen.

– Turkiet har gjort tillräckligt för att reparera våra förbindelser med USA, sade utrikesminister Mevlut Cavasoglu enligt Reuters.

Erdogans talesperson, Ibrahim Kalin, förnedakde att ekonomin befinner sig i kris.

– Turkiets ekonomi är stark och ingen ska bry sig om spekulativa nyheter, sade han enligt Reuters.

Samtidigt förklarade det turkiska inrikesdepartementet att den skulle ta till "nödvändiga legala åtgärder" mot inlägg på sociala medier som ger en negativ bildav den turkiska ekonomin.

Departementet tillade att 346 inlägg sedan den 7 augusti hade identiferats där försvagningen av liran hade beskrivits "på ett provokativt sätt".

Men tonläget har inte stilla oron, utan snarare underblåst den hos utländska investerare. Krisen i Turkiet har också smittat av sig på andra länder framför allt i Asien där börserna föll under måndagens handel.

Även i EU finns en oro för följderna av den turkiska krisen. Flera stora banker i Spanien, Italien och Frankrike har gett stora lån till Turkiet. Enligt tidningen Financial Times, bad EU:s ministerråd IMF om ett krismöte i förra månaden, just för att diskutera vilket stöd IMF kan ge Turkiet.

Erdogan har dock hittills vägrat att söka stöd från IMF. Hans finansminister, tillika svärson, Berat Albayrak har sagt att han har tre prioriteringar: att slåss mot inflationen, skärpa statens finansiella disciplin och banta det stora underskottet i bytesbalansen.

Frågan är om internationella investerare kommer att lita på att de turkiska politikerna klarar av uppgiften. Att döma av måndagens fortsatta press på liran och börsen är det inte troligt.

Också i Stockholm öppnade börsen med minussiffror på måndagen. Efter en dryg timmes handel stod det ledande indexet, OMXSPI, på minus 0,4 procent.

Londonbörsen hade samtidigt fallit med 0,6 procent, Paris med 0,4 procent och Frankfurt med 0,7 procent.