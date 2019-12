Avtal mellan Com Hem och TV4 klart

Sent på lördagskvällen meddelade TV4 och Com Hem att de kommit överens om ett skriftligt avtal. Under söndagen kommer Com Hems och Boxers kunder att få tillbaka Cmore, TV4, TV7 och TV12.

– Det avtal vi har tecknat är ett långsiktigt avtal som bildar grunden för vidare förhandlingar, säger Viktor Wallström, kommunikationsdirektör vid Tele2 till DN.

– Vi beklagar att våra kunder har drabbats men det är glädjande att vi kunde lösa detta innan julhelgen började.

Finns det någon risk att tittarna kan drabbas igen?

– Nej, det ser vi inte. Nu har vi en bottenplatta som vi ska förhandla vidare från.

”TV4 är hela Sveriges tv-kanal och vi är glada över att så många som möjligt kan njuta av sina favoritprogram tillsammans med oss under tv-julen och framåt”, skriver TV4:s vd Casten Almqvist i en kommentar.

Konflikten mellan TV4 och Com Hem, och i förlängningen dess ägare Telia och Tele2, inleddes den 11 december när Tele2 släckte TV4 för Com Hems kunder, motsvarande 1,6 miljoner svenska hushåll.

Beslutet att släcka TV4:s innehåll togs, enligt Com Hem själva, som en sista utväg för att få till en förhandling med Telia om rättigheter att sända kanalens innehåll digitalt.