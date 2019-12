TV4 släcks för en tredjedel av Sveriges hushåll vid midnatt

Tv-avtalet mellan Tele2 och Bonnier Broadcasting, som numera ägs av Telia, löper ut vid midnatt. Parterna har under tisdagskvällen träffats för att nå en överenskommelse men utan framgång. Något som innebär att Tele2-ägda Com Hems och Boxers kunder, en tredjedel av svenskarna, vid midnatt blir utan TV4-kanalerna och C More.

”Tyvärr har de påbörjade samtalen ännu inte resulterat i en överenskommelse om de rättigheter våra kunder efterfrågar”, skriver Com Hem i ett pressmeddelande.

Enligt Tele2 har bolaget velat förhandla om nya rättigheter med Telia och TV4 i ett halvår. Tele2 hävdar att ett avtal krävs för att företaget ska kunna digitalisera 1,6 miljoner hushåll under det kommande året.

TV4 har erbjudit Com Hem att sända kanalerna fritt, utan avtal, en månad till. Men Com Hem har avfärdat erbjudandet.

TV4:s vd Casten Almqvist kallar det obegripligt – och menar att Com Hem därmed stjäl tv-julen för miljoner tittare.

”Det här är ett riktigt tråkigt och onödigt beslut. Det är en sak att vi inte kommer överens, men det är oansvarigt att låta det gå ut över tittarna”, säger TV4:s vd Casten Almqvist i ett pressmeddelande.

Det är hushåll med abonnemang hos Tele2-ägda Com Hem och Boxer som drabbas av kanalstoppet vid midnatt mot onsdagen.

