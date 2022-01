Två miljoner hushåll kompenseras för höga elpriser

– Förslaget vi presenterar når omkring två miljoner hushåll, mer än vart tredje hushåll i Sverige. Elpriskompensationen når vanliga hushåll i småhus, radhus, villor och lägenheter där förbrukningen har varit hög, säger Mikael Damberg.

Han och Khashayar Farmanbars har under den gångna veckan filat på detaljerna kring hur närmare 7 miljarder kronor ska fördelas på hushåll som utsatts för ovanligt höga strömförsörjningskostnader. Stigande priser på fossila bränslen som naturgas i kombination med Rysslands strypta leveranser ligger bakom utvecklingen.

Den föreslagna ändringsbudgeten skulle gälla redan från februari, enligt Mikael Damberg. Han poängterar att tilltaget att ersätta hushåll för ändrade marknadspriser inte hör till vanligheterna.

– Sverige måste orka hålla fokus på de långsiktiga lösningarna, fortsätta öka vår elproduktion, bygga ut elnätet ytterligare och energieffektivisera så mycket som möjligt. Vi ska inte hamna i en sådan här situation igen, säger Mikael Damberg.

Khashayar Farmanbar förklarar att regeringens prioriteringar har varit två: att stödet ska kunna betalas ut så snabbt som möjligt och att det ska betalas ut till de som har drabbats värst. Det gäller främst personer i eluppvärmda hus.

Kompensationstaket är 2 000 kronor per månad under perioden december till och med februari och går upp till den nivån i en ersättningstrappa. 2000 kilowattimmar eller mer ger 6 000 kronor och i andra änden finns miniminivån 300 kronor för hushåll som förbrukat mellan 700 och 899 kilowattimmar under perioden.

– Utbetalningen ska ske så snabbt som möjligt och därför har vi valt en väg som innebär att stödet betalas ut via elnätsbolagen. Det blir betydligt snabbare och billigare än om en myndighet skulle få i uppdrag att betala ut pengarna till hushållen, säger Khashayar Farmanbar.

Stödet går till alla elkunder, även de som har bundna avtal och har sluppit vinterns chockhöjningar. Men Mikael Damberg försvarar den valda modellen.

– Ja, de har betalt mer än de som har haft rörligt tidigare och även de kommer att så småningom påverkas av de höga priserna, säger Mikael Damberg.

I Norge gäller stödet endast när räkningen blir hög, det vill säga när elen i genomsnitt på en månad kostar över 79 öre kWh. Varför valde ni inte ett sådant system?

– Vi har tittat på det norska systemet. Det skulle ha tagit längre tid att införa. Den modell vi har valt ger en hygglig träffsäkerhet i och den kan genomföras snabbt. Det är avsevärt snabbare än alla andra alternativ.