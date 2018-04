Tvåfaktorsautentisering gör dina konton säkra på fem minuter

E-postkonton och konton på sociala medier kapas regelbundet, i december kunde SVT berätta om att åtminstone tio miljoner svenska lösenord kapats och fanns ute på nätet. Och för många internetanvändare är det bara ett enkelt lösenord som skyddar kontot, lösenord som ofta går snabbt att knäcka.

Fler och fler internettjänster har dock under de senaste åren kommit att få stöd för så kallad tvåfaktorsautentisering. Tvåfaktorsautentisering är ett extra säkerhetslager som innebär att ingen utom du kan komma åt ditt konto, även om personen har ditt lösenord. Detta genom att du för att logga in på kontot, utöver ”något du vet” som ett lösenord, behöver ”någonting du äger”, som din telefon.

I praktiken innebär tvåfaktorsautentisering att du när du loggar in också behöver få en verifieringskod till din mobil, utöver ditt lösenord. Verifieringskoden kan skickas som sms, eller genom en autentiseringsapp på din mobil som genererar säkerhetskoder till kontot. Det finns också särskilda ”nycklar”, som du sätter i din nyckelknippa och till exempel stoppar in i en USB-port på din dator. Att sätta på tvåfaktorsautentisering tar ofta bara ett par minuter, och de flesta internettjänsterna har stöd för funktionen.

Google

Google-kontot är ofta det konto vi använder till flest olika tjänster, till exempel e-posttjänsten Gmail. Att sätta på tvåfaktorsautentisering för ditt Google-konto är enkelt.

Google har en speciell sida för tvåfaktorsautentisering. Där skrollar du ned och trycker på ”Kom igång”. Då möts du av ett till steg där du återigen får trycka på ”Kom igång”. Du får sedan skriva in ditt lösenord.

Du får sedan uppge om du vill autentisera med hjälp av sms eller via telefonsamtal, och till vilket telefonnummer. Google skickar sedan en kod till dig via mobilen som du får bekräfta, och du kan sedan välja ”Aktivera”. Sedan är tvåfaktorsautentisering aktiverat.

Du kan komma att behöva logga in igen med ditt Google-konto på till exempel din mobil eller din dator. På sidan du då kommer till kan du se att tvåfaktorsautentisering är påslaget, och du kan också välja att aktivera fler alternativ om du till exempel skulle tappa bort din mobil eller om du skulle vara utomlands utan mobiltäckning. Ett alternativ är till exempel reservkoder som du kan skriva ut och använda i nödfall när du inte har tillgång till din mobil.



Du kan avaktivera tvåfaktorsautentisering genom att klicka på ”Inaktivera”. I samband med att du loggar in på en enhet kan du också välja att lägga till den som en ”Betrodd enhet”, då behöver du inte din mobil för att logga in på den. Det minskar dock säkerheten.

Microsoft

Använder du inte ett Google-konto är chansen stor att du i stället använder ett Microsoft-konto, till exempel för Hotmail. Även Microsofts konton har stöd för tvåfaktorsautentisiering.

För att aktivera funktionen besöker du först Microsofts säkerhetssida och väljer alternativet ”Fler säkerhetsalternativ”. Du kan då komma att behöva verifiera din identitet genom en säkerhetskod som skickas till din e-post.

Under ”Tvåstegsverifiering” kan du aktivera och inaktivera funktionen. Har du inte funktionen aktiverad trycker du på ”Konfigurera tvåstegsverifiering”. Du får då bestämma om du vill verifiera din identitet med ett telefonnummer, en mobilapp eller via en alternativ e-postadress. Du får sedan verifiera din identitet genom en kod som skickas till din telefon eller till en alternativ e-postadress.

Tvåstegsverifiering är nu aktiverat, och du får en återställningskod att använda i nödfall om du skulle tappa bort din mobil. Microsofts rekommendation är att du skriver ut koden, och alltså inte lagrar den digitalt, och förvarar den på en säker plats.

Du kan nu också komma att behöva lägga till speciella lösenord för Microsoft-tjänster som inte har stöd för tvåfaktorsautentisiering, till exempel Xbox Live, någonting Microsoft också hjälper till med.



Apple

Tvåfaktorsautentisering är aktiverat som standard för nyare Apple-ID:n, till exempel om du nu köper en Iphone utan att ha haft en Apple-produkt tidigare.

Använder du iOS 10.3 eller senare går du till inställningar, väljer ditt namn och ”Lösenord och säkerhet”. Tryck sedan på ”Aktivera tvåfaktorsautentisering” och välj att fortsätta.

Du får sedan uppge ett telefonnummer som du vill använda för att få verifieringskoder till, och kan välja att ta emot koderna via sms eller ett automatiserat telefonsamtal. Tryck på nästa och skriv sedan in koden du får.

Via en Mac-dator besöker du ”Systeminställningar” och klickar på ”Icloud”. Logga in och det behövs och tryck sedan på ”Kontodetaljer”. Klicka på ”Säkerhet” och sedan på ”Ställ in tvåfaktorsautentisering”.

Läs mer: Så ser du vad Facebook vet om dig



Facebook



För att göra ditt Facebook-konto säkrare besöker du Facebooks säkerhetsinställningar, som du hittar under ”Inställningar”. Där kan du välja ”Använd tvåfaktorsautentisering”.



Där kan du välja att lägga till ett telefonnummer eller en säkerhetsnyckel, som du sedan verifierar. Sedan trycker du på ”Konfigurera” för att aktivera funktionen. Du får då skriva in ditt lösenord igen. Tryck sedan på ”Aktivera”. I regel behöver du logga in på ditt konto igen. Du inaktiverar funktionen igen genom att trycka på ”Konfigurera”.

Twitter

Öppna Twitter-inställningarna och tryck på knappen med namnet ”Ställ in inloggsverifiering”. Skriv sedan in ditt lösenord igen. Du får sedan en kod skickad till din mobil, som du skriver in.

Du kan sedan välja att få återställningskoder för framtida bruk. Under Twitters säkerhetsinställningar kan du sedan välja att ändra metod för verifieringen, om du till exempel istället vill använda dig av en app.

Snapchat

Tryck på profilikonen uppe till vänster i appen. Tryck sedan på kugghjulet uppe till höger. Skrolla ned och välj ”Inloggningsverifiering”.

Du kan sedan välja om du vill använda verifieringskoder via mobil eller via en autentiseringsapp. Kontrollera att ditt nummer är korrekt och skriv sedan in koden du får. Tvåfaktorsautentisering är nu aktiverat.

Slutligen kan du generera en återställningskod om du skulle tappa bort din mobil. Snapchat rekommenderar att du skriver ut och sparar koden på ett säkert ställe, och inte direkt på din mobil.



Linkedin

Besök Linkedins inställningar och välj ”Tvåstegsverifiering”. Lägg sedan till ett telefonnummer och tryck på ”Skicka PIN-kod”. Du uppmanas nu att skriva in ditt lösenord.

Skriv in koden du får till mobilen och välj sedan alternativet ”2-stegsverifiering” igen. Tryck sedan på aktivera. Du uppmanas nu att skriva in ditt lösenord igen och får ännu en PIN-kod skickad till din mobil. Fyll i koden. Nu är funktionen aktiverad.



Paypal

Besök Paypals kontrollpanel och logga in. Välj ”Säkerhet”. Klicka på alternativet ”Säkerhetsnyckel” och skriv in ditt telefonnummer. Efter att du valt ”Registrera telefonnummer” får du en säkerhetskod via sms. Fyll i koden och tryck sedan på ”klart”.

Instagram

Gå till din profil via appen genom att trycka på meny-knappen med ett huvud på. Tryck sedan på de tre prickarna i menyn uppe i till höger. Bläddra ned och tryck på ”Tvåfaktorsautentisering”.

Tryck sedan på ”Kräv säkerhetskod” och bekräfta. Du får sedan ange ett telefonnummer om du inte redan har gjort det, och får sedan en bekräftelsekod till ditt konto som du skriver in i appen. Funktionen är nu påslågan och du får även en serie extrakoder om du skulle tappa bort din mobil.