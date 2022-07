Twitter stämmer Elon Musk

Twitter stämmer på tisdagen Elon Musk för att ha brutit mot avtalet om att köpa den sociala medieplattformen. Företaget har bett en domstol i delstaten Delaware att beordra Musk att slutföra köpet på 44 miljarder dollar, motsvarande 440 miljarder kronor. Reuters citerar domstolsansökan:

”Efter att ha iscensatt ett offentligt spektakel med Twitter-affären, och efter att ha föreslagit och sedan undertecknat ett säljarvänligt avtal, tror Musk uppenbarligen att han – till skillnad från alla andra parter som omfattas av avtalslagstiftningen i Delaware – är fri att ändra sig, förstöra företaget, störa dess verksamhet, sänka aktieägarnas värde och sedan lämna.”

På fredagen sa Musk att han avslutade affären för att Twitter bröt mot avtalet genom att inte svara på förfrågningar om information om falska konton eller spamkonton på plattformarna, vilket är grundläggande för dess affärsresultat.

Under flera månaders tid köpte Elon Musk Twitter-aktier och när han i mitten av april ägde 9,1 procent var han bolagets största enskilda ägare varpå han lade sitt bud för hela plattformen. Hans uttalade mål var att renodla yttrandefriheten på Twitter i hela världen, men en sådan privatisering av Twitter väckte mångas kritik och skeptiker påpekar att han visat mycket begränsat intresse för att bekämpa auktoritära regimers censur.

Den aktuella domstolen ”The Delaware Court of Chancery” är en av tre i sitt slag i USA och har sitt ursprung i 1700-talets England. Dess specialitet är just tvistemål i frågor som exempelvis testamenten, skilsmässor, förmyndarskap eller just komplexa bolagsköp. Domstolen har mandat att stoppa Elon Musk och ålägga honom att genomföra sitt köp.

Bägge parter har på senare år haft ärenden i samma domstol. Aktieägare i Elon Musks biljätte Tesla stämde honom 2016 för att stoppa ett köp i mångmiljardklassen av solcellsföretaget Solar City som hans kusiner ägde – tvistemålet slutade i april till Musks fördel, men det beslutet har överklagats.

