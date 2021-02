Tysk energijätte stämmer Nederländerna för utfasning av kol

Nederländerna har de senaste åren skapat rubriker världen över för sin klimaträttegång, där organisationen Urgenda har stämt staten för bristande klimatåtgärder – och vunnit. I december 2019 beslutade landets högsta domstol att regeringen måste skärpa sina klimatåtgärder.

Men nu har landet än en gång tagits till domstol för sin klimatpolitik – den här gången av den tyska energijätten RWE. Skälet är Nederländernas planer på att fasa ut kolkraften till 2030, enligt ett beslut från december 2019.

– Vi bedömer att beslutet är olagligt, sa bolagets vd Roger Miesen vid en utfrågning i det nederländska parlamentet i torsdags.

RWE har två kolkraftverk i Nederländerna, Amer och Eemshaven. Det sistnämnda började producera el så sent som 2015 och byggdes, enligt RWE, på uppmaning av den nederländska regeringen. RWE har investerat tre miljarder euro i kraftverket. Nu kräver bolaget 1,4 miljarder euro – motsvarande drygt 14 miljarder kronor – av den nederländska staten i kompensation för kolutfasningen.

Flera miljöorganisationer har uttryckt skarp kritik mot stämningen, som i tysthet lämnades in i en skiljedomstol i Washington i början av februari. Det är där som tvister enligt Energistadgefördraget, ett handelsavtal som 55 av världens länder skrivit under (även Sverige), tas upp – ofta under stor sekretess.

– Det är skandalöst att fossilbolag kan använda det här kraftfulla avtalet för att bromsa omställningen till ren energi”, säger Wendel Trio, chef för miljöorganisationen Climate Action Network Europe.

Den nederländska regeringen har ännu inte uttalat sig om stämningen, men har tidigare uppgett att den menar att 10-årsperioden från slutet av 2019 till 2030 är tillräckligt med tid för att kraftbolagen i landet ska hinna ställa om till alternativa bränslen.

Men det är en bild som RWE inte delar. Enligt bolaget kommer det inte gå att ställa om kraftverket till att gå på biobränsle och fortfarande gå med vinst, om inte biobränslet subventioneras.

– RWE stöttar energiomställningen i Nederländerna och åtgärderna för att minska koldioxidutsläppen. Vi ifrågasätter inte på något sätt parlamentets beslut att fasa ut kolet. Men vi tycker inte att det är rätt att lagen inte erbjuder någon kompensation, säger RWE-vd:n Roger Miesen.

Jonas Ebbesson, professor i miljörätt. Foto: Patrick Trägårdh/Aftonbladet/TT

Jonas Ebbesson, professor i miljörätt vid Stockholms universitet, menar att företag i visa fall kan ha legitima krav på kompensation när staters beslut missgynnar deras investeringar – men att alldeles för mycket makt i det här fallet har hamnat i energibolagens händer.

– Den här typen av skiljeförfaranden mellan företag och stater är ett gissel. Sverige, Tyskland och Nederländerna har fungerande rättsliga system där företagen kan driva processer och där allmänheten har insyn och beslut kan överklagas. Men här skickas processen till tvistlösningsmekanismer utan insyn och krav på enorma belopp, och det är inget bra sätt att lösa tvister, säger han.

Sedan tidigare har även Uniper, som liksom RWE äger kolkraft i Nederländerna, hotat stämma den nederländska regeringen för beslutet att fasa ut kol. Enligt Jonas Ebbesson finns det en risk att fler energibolag vidtar den här typen av åtgärder i takt med att EU fasar ut fossila bränslen – något som också fått flera miljöorganisationer att kräva att EU lämnar Energistadgefördraget.

– Jag är övertygad om att vi kommer att få se mer av detta i länder som är med i Energistadgefördraget.

Har RWE någon möjlighet att vinna?

– Det kan inte uteslutas. Men redan att företagen stressar länder på det här sättet är problematiskt – det kan få regeringarna att acceptera att betala en del av det de kräver eller att skjuta på utfasningen i några år. Och det är i högsta grad problematiskt.