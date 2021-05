Tysk tågjätte utmanar SJ och MTR mellan Stockholm och Göteborg

Med två till tre avgångar om dagen åt vartdera håll, plats åt ett fåtal cyklar och låga priser hoppas Flixtrain att man få fler att resa med tåg mellan Stockholm och Göteborg.

– Det är inte SJ och MTR Express som är våra största konkurrenter utan det är bilen. Vi vill göra det möjligt för fler att resa miljövänligt för ett billigt pris, säger Peter Ahlgren, vd för Flixbus Norden och Flixtrain Sverige.

Företagets förhoppningar etableringen på sträckan Stockholm-Göteborg ska vara början på en framtida expansion.

– Vi vill utöka med fler avgångar på samma resa men det finns bara ett visst antal avgångar att samsas om. Vi vill starta fler linjer över hela landet. Stockholm-Malmö är dit vi blickar först, säger Peter Ahlgren.

Förutom marknadsförning, biljettköp, priser och kundservice så sköts allt det fysiska av Hector rail som äger tågloken, leasar vagnarna, och anställer lokförare och ombordpersonalen.

– Vi ser det här som en spännande satsning att komma in på persontrafiken som växer mer än godstrafiken där vi redan är etablerade. Att de erbjuder ett lägre pris och på så sätt något lite annorlunda var det vi fastnade för, säger Hector rails vd Claes Scheibe.

Loken är från Siemens av modell Vectron. De drivs på el och har en topphastighet på 200 kilometer i timmen.

Det mest anmärkningsvärda med de nya Flix-tågen är priset. Från 129 kronor kan man ta sig från Stockholm till Göteborg. Hos MTR Express startar priserna från 185 kronor och hos SJ 195 kronor, men alla tre bolag har en dynamisk prissättning så priserna höjs efter hur hög efterfrågan är. Flixtrain säger att man har som mål att vara cirka 50 procent billigare än SJ.

Likt MTR Express så har Flixtrain velat att SJ ska sälja deras biljetter på sin hemsida men fått nej.

– Eftersom de ägs av staten tycker vi att de borde främja andra billigare alternativ. Dessutom har de haft monopol i flera år och fått ett försprång de fortfarande drar nytta av. De hindrar folk från att åka tåg med sina priser, säger Peter Ahlgren.

1988 inleddes det som skulle bli avregleringen av järnvägen när infrastrukturen separerades från järnvägsföretagen. 1990 började nya bolag slå sig in i länstrafiken och 2009 upphörde SJ:s monopol totalt på järnvägen för persontrafik och det blev fritt fram för andra företag att konkurrera överallt. 2015 började MTR köra tåg på sträckan mellan Stockholm och Göteborg.

– Vi har kunnat se under åren efter MTR Express kom in att priserna har pressats till fördel för konsumenterna. Det är dock MTR och inte SJ som riskerar att ta mest skada av att ännu en till spelare kommer in, säger Oskar Fröidh, järnvägsforskare och universitetslektor i järnvägssystem på KTH.

Enligt Oskar Fröidh är det inte på de billigare biljetterna, alltså vanliga andraklassbiljetter på mindre populära avgångstider, som SJ tjänar pengar på utan de dyrare biljetterna och på personer som reser i tjänsten.

– Deras egen kostnad per resenär ligger någonstans emellan de billigaste och dyraste biljetterna. Eftersom MTR Express inte konkurrerar om de resenärerna så är det också de som kan få det tuffast mot Flixtrain.

Enligt Fröidh är det ett nybygge av stambanan som skulle det vara mest effektiva för att få in fler avgångar på sträckan så att de snabba tågen inte behöver anpassa sig efter samma spår långsammare regionaltåg.

– Den frågan har dock debatterats i årtionden och frågan är om det skulle vara värt kostnaden.

En priskoll som DN gjort för vecka 20 visar att Flixtrain var mer än hälften så billigt som både SJ och MTR Express. Priserna som undersöktes var två avgångar om dagen under fyra veckodagar. Vid tre av åtta avgångar kunde man få en biljett hos Flixtrain för 129 kronor.

Prisjämförelse tågbiljetter Stockholm – Göteborg Grafik: DN Källa: SJ, MTR Exress, FlixTrain. (1) Ej snabbtåg, (2) Endast snabbtåg, (3) 4 tim 34 min (en utstickare). Priserna är kollade under onsdagen vecka 18. DN har valt att utforma prisjämförelsen med att jämföra priserna under vecka 20 på måndag, onsdag, fredag och söndag. En avgång har valts så nära klockan 8 som möjligt och en så nära klockan 17 som möjligt. Hos SJ har snabbtågen utan några byten prioriterats förutom vid söndag morgon då ett tåg med byte fick väljas på grund av en senare avgång hos snabbtåget.

Biljetter för 129 kronor, det kan ni knappast gå med vinst på väl?

– Vi har fler platser per vagn vilket gör att vi kan ha lägre priser. Sen har vi också dynamisk prissättning så vill man ha det priset får man vara ute i god tid, säger Peter Ahlgren vd för Flixbus Norden och Flixtrain Sverige.

Finns det någon tanke med att pressa priserna till en början och gå med förlust för att ni är ett stort bolag som har råd med det?

– Nej, jag förstår poängen men vi har inga planer från att höja startpriset på 129 kronor. Vi räknar med att kunna gå med vinst ganska snart men det tar ett tag att bygga upp sin business.

Vad tycker de första resenärerna då? Vagnarna är långt ifrån fullbokade men en handfull passagerare har hittat till det nya tåget på premiärresan.

– Jag såg deras reklam på Instagram så jag tänkte att jag bokar en resa ner till Göteborg för skojs skull. Jag tycker det har varit trevligt, personalen bjöd på kaffe och frågade om man behövde något, säger Andrei Manchev.

Med på premiärturen är också Anna Borgenstierna:

– Jag ska ned till Göteborg för att hämta en tavla på auktion och träffa en vän. Jag behövde en billig resa och började titta bussresor och då såg jag att det fanns en tågresa på Flixbus hemsida också. Det är lite trångt tycker jag men jag hörde någon säga att det är lite utav tågens motsvarighet till Ryan Air, säger hon.