UD:s reseavrådan kan göra att reseförsäkringen slutar gälla

Utrikesdepartementet förlängde nyligen sin avrådan från icke nödvändiga resor utanför EU till och med den 15 april. Syftet är bland annat att förhindra att svenskarna reser bort under sportlovet och påskhelgen för att minska smittspridningen av coronaviruset.

Under coronapandemin har utbudet hos reseföretagen minskat drastiskt och svenskarnas intresse för att resa långt bort är heller inte så stort. Resebolaget Tui har fått in omkring 500 bokningar för resor utanför EU inför sportlovsveckorna, enligt SVT Nyheter. De har även frågat Apollo som uppger att de inte har några resor utanför EU under påsk- och sportlovsveckorna och Ving flyger endast till Kanarieöarna. Även SAS flyger väldigt lite utanför Schengenländerna.

För den som ändå planerar en utlandsvistelse är det bra att se över sitt reseskydd. Att åka utan en försäkring kan bli dyrt om man blir sjuk eller råkar ut för en olycka – oavsett avrådan från UD. Det kan handla om miljonbelopp. Ambulansflyg från exempelvis Thailand eller USA till Sverige kan kosta 800.000-1 miljon kronor, och snittpriset för sjukvård i USA kan vara runt 100.000 kronor per dygn. En person som blir allvarligt sjuk i covid-19 kan behöva 10-14 dagars sjukvårdsvård, och ibland mer.

– Om du reser till ett land som UD avråder ifrån måste du kolla upp din hemförsäkrings reseskydd för det varierar vad försäkringen omfattar, säger Anna-Karin Baltzari Danfors.

Konsumenternas Försäkringsbyrå har gjort en genomgång hos de olika försäkringsbolagen om skyddet för den som insjuknar i covid-19 på utlandsresan vid en avrådan från UD.

Undersökningen visar att hos majoriteten av de 13 försäkringsbolagen omfattas skyddet även för sjukdomen covid-19 på resan. Hos de övriga fem får kunden bekosta vård och eventuell hemtransport själv.

För resor inom EU finns ingen avrådan, och där har svenskar ett grundskydd via försäkringskassan som ersätter kostnader för sjukvård inom EU, men inte för hemtransport.

Anna-Karin Baltzari Danfors råder ändå att man kontaktar sitt försäkringsbolag eller den larmcentral som bolaget samarbetar med för att få rätt information om man blir sjuk eller skadas. Bolagen har ofta så kallade resebevis, ett kort med alla kontaktuppgifter som man bör ta med sig på resan.

Självrisken i hemförsäkringen är olika beroende på vilken slags skada eller sjukdom man drabbas av. För reseskydd rör det sig oftast om 1.500 kronor.

Resenärer bör även vara medvetna om att svenska ambassader och konsulat i de olika länderna kan ha begränsade möjligheter att bistå svenskar på plats under pandemin. Och det viktigaste – svenska staten ersätter inte akutsjukvård eller hemtransport vid sjukdom eller dödsfall för den som saknar reseskydd.

– Ambulansflyg kan kosta miljonbelopp och det är inget som svenska staten ersätter. Vi har sett fall med ungdomar som har glömt att skaffa hemförsäkring och som får starta sina liv med stora skulder när de har råkat illa ut på utlandsresan, säger Anna-Karin Baltzari Danfors.

Under coronapandemin har intresset för att semestra i Sverige ökat och det har man även märkt på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Enligt Anna-Karin Baltzari Danfors gäller samma reseskydd som vid utlandsresor i hemförsäkringen, förutsatt att man har varit borta i minst två dagar. I vissa fall kan det behövas en tilläggsförsäkring för att få ersättning för riskfyllda aktiviteter som bergsklättring eller off-pist åkning i såväl Sverige som utlandet.

– Hemförsäkringens reseskydd täcker sjukhusvård och hemtransport och det är sådant som kan bli väldigt dyrt. Därför så viktigt att ha en hemförsäkring, säger hon.