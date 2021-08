Unga bor kvar hemma när priserna stiger i Skellefteå

Northvolts nya fabrik, som just nu byggs mindre än en mil från centreala Skellefteå, går inte obemärkt förbi. Med 500 000 kvadratmeter kommer lokalerna att täcka en yta motsvarande 71 fotbollsplaner. Den nya verksamheten väntas inom de närmsta fyra åren skapa 3 000 nya arbetstillfällen bara på fabriken, och arbetskraft från olika delar av världen har redan börjat flytta in.

Studenterna solar på bryggan efter ett dopp i Skellefteälven. Från vänster: Aron Medhani, 21 år, Samuel Yemane, 22 år, Bereke Mehretab, 19 år. Foto: Lisa Mattisson

– En större stad innebär större möjligheter. Det blir som en ”boom” nu när Northvolt bygger fabriken. Nya bostäder byggs, folk kommer hit. Det kanske kommer bli roligare att bo här, säger 21-åriga Aron Medhani.

Han studerar just nu till undersköterska och känner sig trygg med att få jobb efter examen. Särskilt nu när den växande befolkningen innebär ett större arbetsbehov inom vården.

2018 var Skellefteå tillsammans med Kristinehamn och Hultsfred de tre kommuner som allra flest flyttade ifrån. 2020 flyttade istället lika många till kommunen, som alltså vänt den negativa trenden. Till 2030 är målet att det ska bo 80 000 personer här, att kontrastera mot dagens cirka 72 000.

– Det är knappt att jag känner igen mig själv, säger 18-åriga Vanessa Malmén som växt upp i Skellefteå.

– Vart man än kör är det nya byggarbeten. Jag tror att det här är en bra möjlighet för Skellefteå att växa, säger hon apropå fabrikens tillkomst.

18-åriga Tilda Kristiansen Nilsson, till höger, gillar lugnet på stan i Skellefteå. Bästa vännen Vanessa Malmén håller med. Båda vill bo i Skellefteå när de är äldre. Foto: Lisa Mattisson

Både hon och bästa vännen Tilda Kristiansen Nilsson, 18 år, vet sedan tidigare att de vill bo här när de blir äldre och en dag skaffar familj. Innan dess vill de prova på att bo på andra platser.

– Efter studenten vill jag jobba ett år först, gärna här i Skellefteå. Efter det vill jag gå kriminologiprogrammet, men den finns inte här. Då måste jag kanske flytta, eller plugga på distans, säger Vanessa Malmén.

Men Northvolts intåg leder inte enbart till positiva förändringar för centralorten.

– Jag är lite rädd att det inte kommer att vara lika lugnt här, att småstadskänslan kommer att försvinna, säger Tilda Kristiansen Nilsson.

Det har även redan nu påverkat studenternas möjlighet att flytta hemifrån.

– Jag tittade på en etta att hyra i Skellefteå hamn, som ligger utanför centrala Skellefteå. De brukade kosta 3 000 kronor i månaden. Nu ville de ha 12 000 kronor för den i hyra. Då bor jag hellre kvar hemma, säger Tilda Kristiansen Nilsson.

Hon är inte heller ensam om sin situation, berättar hon.

Det byggs just nu för fullt i Skellefteå, bland annat för att anpassa samhället till den förväntade befolkningstillväxten. Enligt kommunens plan kommer 27 miljarder kronor att investeras under en tioårsperiod, vilket gör Skellefteå till den kommun som investerar mest per invånare i Sverige mellan 2016 till 2025, enligt egen utsago.

Sanna Nilsson. Foto: Lisa Mattisson

16-åriga Sanna Nilsson tar studenten om drygt tre år, men har inte tänkt så mycket på hur fabriken kan komma att förändra Skellefteås framtid.

– Vi har pratat lite i skolan om det. Att fler flyttar hit och att de skapar jobbmöjligheter för oss.