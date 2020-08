Universitetsstudenter hotar lärare för att få bättre betyg

DN: s rundringning.

DN har ringt till samtliga 31 statliga lärosäten i landet. 24 lärosäten svarade på hur deras erfarenheter ser ut av hot, hat och trakasserier mellan studenter och lärare.

Följande lärosäten bekräftar att lärare vid något tillfälle upplevt antigen hot, hat eller trakasserier av studenter:

Lunds universitet

– Det här är ett problem som alltid funnits, men det känns som en ökad trend, säger Per Nordén, avdelningschef på säkerhet och miljö. Uppskattar att han får in mellan 10 till 20 ärenden per år.

Sveriges lantbruksuniversitet

– Under de senaste tolv åren har det varit cirka tio fall där skolpersonalen har känt sig hotade, till exempel via mejlen. Några enstaka fall har varit så pass allvarliga att polisanmälan har gjorts, säger säkerhetschefen Robert Arvidsson.

Högskolan Borås

– Vi har varit ganska förskonade, men vi ser ändå en marginell ökning, säger säkerhetssamordnaren Henrik Werner. Uppskattar att han får in under 10 ärenden per år.

Karlstads universitet

– Det är inte jättevanligt, men det förekommer tillräckligt ofta för att det ska vara ett problem, säger säkerhetschefen Jan Gambring. Uppskattar att han får in cirka tio ärenden per år.

Högskolan Dalarna

– Det är inte ett jättestort problem, men jag skulle nog säga att det ökar, säger säkerhetschefen Jan Bjelvenmark.

Konstfack

– Jag känner igen problembilden, att lärare ibland utsätts för hot eller trakasserier av enskilda studenter, men det är inte ett ökande problem, säger förvaltningschefen Elisabet Nordwall, som uppskattar att det handlar om ett eller två ärenden per år.

Gymnastik- och idrottshögskolan

– Vi har haft enstaka fall per år, säger prefekten Suzanne Lundvall.

Högskolan Skövde

– På ett år får vi in kanske en eller två incidenter där man uppfattat studenten som hotfull eller att personen haft ett kränkande beteende, säger Magnus Littmarck, tf. säkerhetsansvarig.

Mittuniversitetet

– Jag vet att det förekommit hot av olika slag av olika anledningar, men det är inte särskilt vanligt, säger säkerhetschefen Lennart Johansson.

Blekinge tekniska högskola

–Det händer, men det är väldigt ovanligt, säger hr- specialisten Ester Nilsson.

Stockholms universitet

– Jag har varit här i drygt ett år och då har jag haft 2 fall där studenter betett sig illa. Men jag vill betona att det kan finnas ett mörkertal , säger säkerhetschefen Nellie Grenius.

Högskolan Gävle

– Det har hänt, men det förekommer inte alls ofta, säger säkerhetssamordnaren Morgan Höjd.

Uppsala universitet

– Det förekommer även här, men i vilken frekvens är svårt att svara på. Många gånger rapporteras det bara till lärarens närmaste chef, säger den numera tidigare säkerhetschefen Christina Boman.

Linnéuniversitetet

– Det har varit ett fåtal händelser per år under en längre tid, säger säkerhetschefen Jörgen Franzén.

Umeå universitet

– Vi som jobbar med säkerhetsfrågor känner till enstaka fall och då har det handlat om att lärare eller studieadministratörer känner sig trängda av studenter, säger säkerhetssamordnaren Lisa Redin.

Högskolan i Kristianstad

– Vi är ju ett mindre lärosäte och många känner varandra här. Självklart kan det dyka upp enstaka ärenden, men det är inget stort problem, säger Magnus Johansson, säkerhetsansvarig. Uppskattar att det kommer in cirka fem ärenden per år.

Malmö universitet

– Det här är ett problem och jag har svårt att tro att det kommer att minska framöver, säger säkerhetschefen Lars-Ingmar Olsson.

Örebro universitet

– Jag skulle påstå att många lärare vittnar om trakasserier, men det här är inget som märks i statistiken. Det finns ett mörkertal, säger biträdande säkerhetschefen Anna Eriksson.

Göteborg universitet

– Antalet incidentrapporter har ökat de senaste åren, säger säkerhetschefen Jörgen Svensson.

Mälardalens högskola

– Frågan om säkerhet har blivit mer aktuell och vi pratar oftare om att undvika att arbeta ensamma, säger utbildningsledaren Annika Björklund.

Statliga lärosäten som inte känner igen problemet:

Stockholms konstnärliga högskola

– Vi har inte haft det här problemet, säger kommunikationschefen Monica Engdahl.

Karolinska institutet

– Det har inte kommit till min kännedom att studenter trakasserat sina lärare, säger säkerhetschefen Annika Sjöborg.

Luleå tekniska universitet

– Visst att det kan uppstå konflikter, men jag har aldrig varit med om att studenter hotat eller trakasserat sina lärare, säger säkerhetschefen Mariana Johansson.

Försvarshögskolan

– Det har inte förekommit här enligt min vetskap på över 15 år, säger den numera pensionerade säkerhetschefen Hans Forsström.

Södertörns högskola avböjer att kommentera.

Källa: DN och 24 lärosäten