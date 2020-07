Uppåt för industrin – största ökningen av inköpschefsindexet

Under juni tog inköpschefsindexet PMI ett rejält skutt up från 40,0 i maj till 47,3 i juni. Det är den största ökningen under en månad under PMI:s historia.

– Det innebär att konjunkturbotten är passerad, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av indexet på Swedbank, en av två organisationer som ger ut det.

Samtidigt varnar han för att faran är långt i från över. Att indexet stigit så mycket är en rekyl efter att det har varit ”exceptionellt” nedpressat under våren. Den lägsta siffran nåddes i april då PMI enbart nådde 36,6.

Det glidande tremånaderstalet visar på en betydligt mer måttlig uppgång

– Så vi ska inte överdriva betydelsen av junisiffran, säger Kennemar.

Samtligt är det en uppgång, även på tre månader, och därmed ett trendbrott. Hur bestående det blir är en annan sak.

– Vi måste ändå flagga för en viss osäkerhet. Det sker nya utbrott av coronaviruset, till exempel i USA och i Tyskland.

Eftersom juli vanligtvis är en relativt svag månad tror Kennemar att det dröjer till augusti och september innan det går att säga om krisen för industrin är över.

Det är delindexen för produktion och orderingång som drivit PMI uppåt. Delindexet för orderingången steg med 16,6 enheter 46,2 och indexet för företagens orderstocker steg med 11 enheter till 43,0.

Delindexet för produktion steg med 12,4 enheter till 51,6 – vilket betyder att för första gången sedan i februari var detta delindex i tillväxtzonen. När indexet når över 50 indikerar det att ekonomin växer.

Indexet för sysselsättningen steg marginellt från 40,9 i maj till 41,1 i juni. Trots uppgången är delindexet på sin lägsta nivå sedan början av 2013.

Däremot drog indexet för leveranstider ned PMI. Det sjönk med 6,8 enheter till 50,4.

Detta är Inköpschefsindex Inköpschefsindex är ett samarbete mellan Swedbanks och SILF, som är branschorganisationen och medlemsorganisation för inköps- och logistikchefer. Indexet är en viktig mätare av konjunkturläget i industrin. Visa mer

