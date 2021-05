Uppåt på Stockholmsbörsen

Bland aktierna som går upp märks Kinnevik, plus 2,4 procent, Hexagon, plus 2,1 procent och Evolution Gaming, plus 2 procent. I tisdags föll Evolution Gaming kraftigt efter att grundarna sålt stora mängder aktier, men sedan dess har aktien hämtat sig rejält.

Aktier som backar i börsöppningen är Ericsson, minus 1,4 procent, och Boliden, minus 1,9 procent.

