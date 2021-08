Uppgången på bostadsmarknaden dämpas

Covideffekt, bostadsbrist och låga räntor har höjt priset på landets villor, bostadsrätter och fritidshus. På årsbasis har bostadsmarknaden ökat värdet med en mindre statsbudget. I snitt har landets villor gått upp med drygt 18 procent och bostadsrätterna med drygt 12 procent. Dessutom har fritidshuspriserna ökat med 17 procent. Marknaden har undrat hur länge kurvan skulle fortsätta uppåt och dämpningen skedde först under sommaren då prisökningarna under juli uteblev.

– Julisiffrorna visar att bostadsmarknaden under högsommaren gått in i semesterläge med lugnare prisutveckling och färre affärer. Att villapriserna var oförändrade i Stockholm, Göteborg och Malmö var välbehövligt efter många månader av stigande priser, säger Björn Wellhagen, vd på Mäklarsamfundet.

– En något lugnare bostadsmarknad är välkommet. Att priserna har stigit på det här viset innebär ju många nackdelar och inlåsningar. Unga vuxna kan inte skaffa bostad trots fast jobb och månadslön. Höga bostadspriser gör ju det också svårare för företagen att rekrytera personal för företagen, säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.

– Det enda som är bra med höga priser är att det på sikt kan öka bostadsbyggandet, men det tar tid.

I samtliga tre storstadsområden förblev villapriserna oförändrade så rikets ökning på ett procent beror på prisökningar utanför dessa områden. På årsbasis har villorna stigit med 22 procent i Storstockholm och Stormalmö medan de i Göteborg ökat med 19 procent. Antalet bostadsaffärer gick också ner under juli jämfört med samma period förra året. Däremot har antalet försäljningar gått upp under året. Under årets första sju månader har cirka 111.000 villor och bostadsrätter sålts. Det är cirka 13 procent fler än under 2020.

– Årstakterna i höjningarna varierar mellan 8 respektive 18 procent. De högsta nivåerna hittar vi även denna månad i Malmöområdet, de lägsta i Göteborg och Stockholm ligger mittemellan, säger Per-Arne Sandegren.

Varför har priserna stigit så mycket under året?

– Jag tror det handlar mycket om de som redan befinner sig på bostadsmarknaden. För den som köpt en trea i innerstan i Malmö, Göteborg eller Stockholm för tio år sedan har fått se en fördubbling av värdet på sin egen bostad. Att då låna en miljon till för att köpa ett hus tycker också banken är en solid affär, säger Per-Arne Sandegren.

Fakta/Svensk mäklarstatistik Svensk Mäklarstatistik redovisar varje månad den enda aktuella och heltäckande prisstatistiken för bostadsrätter, villor och fritidshus i Sverige. Svensk Mäklarstatistik hämtar data om varje bostadsförsäljning, oavsett om de annonserats eller inte, direkt från fastighetsmäklarnas affärssystem var fjärde timme dygnet runt, året om. Svensk Mäklarstatistik AB ägs av branschorganisationen Mäklarsamfundet. Visa mer

