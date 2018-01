Uppgifter: Spotify har ansökt om börsnotering

År 2018 kan bli året som Spotify börsnoteras, men musikjätten inleder med motvind. På onsdagskvällen rapporterade den amerikanska sajten Axios och nyhetsbyrån Bloomberg att musikjätten har ansökt om en börsnotering. Spotify vill dock inte kommentera uppgifterna.

Läs mer: Spotify stäms på 13 miljarder kronor för upphovsrättsbrott

Däremot står det klart att amerikanska Wixen Music Publishing den 29 december lämnade in en stämningsansökan mot Spotify till en domstol i Kalifornien, enligt Billboard. Tomas Otterbeck, techanalytiker på Redeye, tolkar stämningen som ett ställningstagande.

– Jag uppfattar detta som om Wixen vill visa en ståndpunkt och att många av synpunkterna är emotionella. De klagar på högavlönade chefer och fina kontor, säger han.

Ligger det något i kritiken?

– Ja, jag tycker att det är en berättigad åsikt. Det går att ifrågasätta om det är rimligt att ett bolag som gör stora förluster skall ha så höga löner och så pass fina kontor. Men vi får komma ihåg att Spotify är ett internationellt bolag som troligtvis behöver ha internationella löneförmåner och dylikt för att locka rätt personal, säger Tomas Otterbeck.

Konflikten handlar om att Wixen anser att Spotify bryter mot den amerikanska upphovsrättslagen genom att använda 10 784 låtar utan rättigheter. Bakom låtarna står artister som Neil Young, The Doors och The Beach Boys.

– 70-80 procent av Spotifys totala intäkter går till musikrättigheter. Sedan hur stor del av det som skivbolaget får och hur stor del artisten får är inte officiella siffror men många av de äldre artisterna anser att de inte får tillräcklig ersättning från streamingtjänsterna, säger Tomas Otterbeck.

Läs mer: Spotify i storaffär med kinesisk teknikjätte

När musikjätten i augusti slöt ett avtal med Warner Music sågs detta som ett steg närmare en börsnotering. I december blev det även känt att Spotify och kinesiska Tencent kommit överens om att köpa tio procent av varandras aktier. Tencent ligger bland annat bakom appen WeChat, en social plattform med 900 miljoner användare främst i Kina. Då värderades Spotify till 15 miljarder dollar medan Tencent värderades till 10 miljarder dollar. Uppgörelsen innebar att Tencent även skulle betala en summa kontant till Spotify för att väga upp för de bolagens olika värden, enligt The Wall Street Journal.

Det är inte första gången musikjätten blir stämda av upphovsrättsliga skäl. Både i maj och i juni var Spotify inblandade i liknande fall.

Läs mer: Spotify kan tvingas ge bort aktier

Den senaste stämningen kommer strax efter att ett nytt amerikanskt lagförslag kallat Music Modernization Act presenterats, enligt Billboard. Förslaget skulle innebära att det blev lättare för digitala musiktjänster att identifiera vem som står bakom olika musikstycken – en process som i dag är enligt den lagstiftning som i dag gäller i USA. I stämningsansökan hävdar Wixen att så mycket som 21 procent av musiken som finns bland Spotifys 30 miljoner låtar saknar rättigheter.

– Stämningen är ett problem inför en börsnotering. Det skapas en osäkerhet som aktiemarknaden hatar, säger Tomas Otterbeck.

Som DN skrev i augusti ska källor även ha sagt till Financial Times att Spotify har haft kontakt med amerikanska Securities and Exchange Commission, vilket ytterligare tyder på att bolaget planerar en börsnotering på New York-börsen. Tomas Otterbeck tror inte att stämningen påverkar planerna.

– Den kommer nog snarare väcka en medial diskussion och möjligen leda till en mindre förlikning, säger Tomas Otterbeck.

Läs mer: Spotify fortsätter gå med förlust

Men innan en börsnotering kan bli aktuell måste New York-börsen ändra sina regler för börsnoteringar. Enligt källor till The Wall Street Journal vill den svenska musikjätten göra en så kallad direktnotering, vilket innebär att bolaget inte tar in externt kapital och insiders får sälja av sitt innehav när de vill. Direktnoteringar är dagsläget inte tillåtna på New York-börsen och därför har handelsplatsen ansökt hos SEC om att få göra regeländringar, vilket SEC med stor sannolikhet kommer att godkänna innan den 15 februari, enligt tidningens källor. Enligt tidningen är en börsnotering aktuell i mars eller april i år.