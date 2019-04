Urstark Stockholmsbörs nära kursrekord

– Starten på börsåret har varit urstark och till en början har det att göra med att börsen var så nedtryckt efter det svaga slutet på 2018. Det har blivit en ordentlig studs uppåt, säger Johanna Kull, sparekonom vid Avanza.

En annan orsak till den stigande kurvan är att den förväntade avmattningen i världskonjunkturen tycks ha stannat av en smula.

I höstas såg nedgången ut att bli ett faktum. På senare tid har bland annat Kina och Tyskland överraskat med bättre statistik än väntat.

Men den största anledningen till den starka börsen är tongångarna från centralbankerna, med den amerikanska centralbanken i täten, säger Johanna Kull.

– Federal Reserve lämnade ett oväntat mjukt besked i mars och sa att det inte blir några räntehöjningar under resten av året. Det har blivit tongivande, menar hon.

Höjda räntor hade inneburit att det funnits alternativ för investerare till att placera pengar på börsen, men den valmöjligheten har nu tonats ned.

– Inte speciellt mycket talar för stigande räntor och det har gett börsen en ny injektion, beskriver Johanna Kull.

Ytterligare en faktor som redan räknats in i kurserna, enligt Avanzas sparkekonom, är att USA och Kina kommer att lyckas få till ett handelsavtal och få slut på konflikten som hängt och fortfarande hänger som ett mörkt moln över världsekonomins framtidsutsikter.

I mångt och mycket har tolkningen varit positiv av statistik och nyheter som presenterats i år.

– Om det fanns ett negativt tolkningsföreträde under hösten, så har det bytts, och nu tolkas det mesta positivt, säger Johanna Kull.

Hur länge kan uppgången fortsätta?

– Man kan inte vänta sig 17 procent per kvartal som vi haft hittills i år. Det kommer nedgångar under perioder även i år. Tiotusenkronorsfrågan blir företagens kvartalsrapporter som kommer in snart, säger Johanna Kull.

Kommer fjolårsvinsterna då att slås? Hur ser orderingången ut? Svaren på de frågorna kommer att styra hur börsen går.

Först ut är Handelsbanken och Ericsson på onsdagen. Därefter följer verkstadsföretaget Sandvik på torsdag.

– Framför allt Sandvik blir en viktig indikation för hur det går för stora, konjunkturkänsliga industribolag. Det är nu korten läggs på borden, säger Johanna Kull.

Läs även: Klädjättens vinst högre än väntat