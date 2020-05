20,5 miljoner jobb försvann i USA i april

På fredagen kom en rapport från amerikanska arbetsmarknadsdepartementet som visade att arbetslösheten i USA steg till 14,7 procent i april. Det innebär att 20,5 miljoner jobb försvann i det största raset sedan 30-talets depression.

Dubbelt så många amerikaner har förlorat sina jobb jämfört med finanskrisen 2007. Washington Post skriver att den perioden vanligtvis beskrivs som den värsta ekonomiska situationen som den amerikanska befolkningen stått inför.

– Jag är rädd att många av de här jobben inte kommer tillbaka och att vi kommer ha en arbetslöshetsnivå på nästan 10 procent långt in på 2021, säger Lindsey Piegza, chefsekonom på Stifel till Washington Post om beskedet.

I februari, innan krisen nådde USA, var arbetslösheten i landet på 3,5 procent. En nivå som var lägre än på ett halvt sekel.

– Det här är extremt. Något som vanligtvis skulle ta månader eller kvartal under en recession har skett inom loppet av några veckor, säger Michelle Meyer, chef för amerikansk ekonomi vid Bank of America till New York Times.

Enligt New York Times är de nya siffrorna en underskattning av antalet personer som faktiskt förlorat sina jobb, då de inte tar hänsyn till att människor fått sin arbetstid reducerad på grund av krisen. Siffrorna utgår från de som aktivt har sökt arbete under de senaste fyra veckorna.

USA:s president framträdde i Fox News på fredagseftermiddagen. Då sa han att ”alla de förlorade jobben kommer vara tillbaka väldigt snart” rapporterar Reuters.

– Det här är förväntat. Det är ingen överraskning, sade presidenten.

De som arbetar med långlönearbeten blir särskilt drabbade av den höga arbetslösheten. Många serviceyrken - där arbetarna ofta är kvinnor och minoriteter - har helt försvunnit då de inte kan göras på distans, skriver New York Times.

– Låginkomsttagare upplever sin egen stora depression just nu, säger Ahu Yildirmaz, biträdande chef för ADP:s forskningsinstitut som forskar kring arbets- och lönetrender till Washington Post.

Runt 30 procent av den amerikanska ekonomin har legat nere på grund av krisen, rapporterar USA Today. Dagens siffror är räknade fram till mitten på april - och sedan dess har fler arbeten försvunnit landet. De kommer att finnas med i siffrorna för maj skriver USA Today.

78,3 procent av de som förlorade sina jobb i april klassificerar sin arbetslöshet som temporär - vilket är en ovanligt hög siffra. New York Times skriver att detta kan vara positivt för den framtida ekonomin i landet. Bara strax över elva procent klassificerade sin arbetslöshet som permanent.