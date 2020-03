USA:s centralbank kan bli skydd i virusstormen

I fredags – i slutet av en vecka då världens aktiebörser hade plågats av osäkerheten kring coronaviruset och sjunkit med i snitt 13 procent – sände Federal Reserve en outtalad, men ändå tydlig signal.

Beskedet levererades i ett kort uttalande av centralbankens ordförande Jerome Powell, som nämnde risken som coronaviruset utgör för ekonomin.

I två meningar försökte han sedan ingjuta förtroende:

”Fed följer på nära håll utvecklingen och dess konsekvenser för utsikterna för ekonomin. Vi kommer att använda våra verktyg och agera på lämpligt sätt för att stötta ekonomin”

Det dämpade åtminstone tillfälligt storleken på fallen på världens börser. New York-börsen låg kring nollstrecket vid öppningen. Stockholmsbörsen pendlade mellan plus och minus under dagen.

– Man kan fråga sig om det är Feds jobb att hålla börskurserna uppe, kurserna hade stigit mycket under den senaste tiden. Men jag tror inte det var vad det handlade om. Centralbanken ville sända ett signalvärde för resten av ekonomin för att visa att i denna svåra tid är vi med er, säger Annika Winsth, chefekonom på Nordea.

Annika Winsth, chefekonom på Nordea. Foto: Magnus Hallgren

Så när Fed håller möte nästa gång 17-18 mars finns minst sagt en allmän förväntan på en räntesänkning.

Investmentbanken Goldman Sachs har gått längre och förutspår tre räntesänkningar i USA på sammanlagt 75 punkter fram till i juni.

Vad det leder till – om måttliga räntesänkningar av Fed, även om de är flera till antalet, hjälper att hejda oron är det däremot ingen som vet.

Det enda som står klart är att mars år 2020 innebär en nervös väntan i världsekonomin.

Det finns redan förslag, formulerade på tidningen Wall Street Journals debattsida, på att amerikanska centralbanken borde gå till omedelbar handling och tillsammans sänka räntan ihop med Europeiska centralbanken och centralbankerna i Kina, England och Japan.

Andra bedömare menar att en sådan akutsänkning av räntan, före Feds möte den 17-18, är onödig.

– Problemet är att det inte finns någonting som det går att räkna på. Vi vet inte hur smittan kommer att spridas och vi vet inte hur det påverkar ekonomin, säger Annika Winsth.

Stormig på New York-börsen. Foto: Richard Drew

Ett index som brukar passera i strömmen av statistik utan att lämna djupare spår är det så kallade inköpschefernas index. Det är ett sätt att mäta konjunkturen med hjälp av orderingång, produktion, sysselsättning och leveranstider. Siffran 50 anger oförändrad konjunktur.

Nyligen föll detta index i Kina till 35,7, den lägsta siffra som uppmätts. Det understryker den ekonomiska skada som utbredningen av coronaviruset gjort, och framför allt riskerar att göra, i landet. Så lågt var värdet inte ens vid finanskrisen för över tio år sedan.

Att motsvarande index i Europa pekar uppåt (49,2 i februari, jämfört med 47,9 i januari) har mest att göra med att frågan ställdes innan spridningen av viruset började bli känt i Europa. Därför är det ingenting att ta alltför mycket fasta på, anser både Annika Winsth och Länsförsäkringars chefekonom Alexandra Stråberg. Effekterna kommer däremot att synas nästa gång statistiken redovisas.

Det är klart att coronaviruset är allvarligt, men det är den psykologiska påverkan som har den största effekten.

Alexandra Stråberg tycker att Fed-chefen Jerome Powell varit nästan före utvecklingen i sin timing att kommunicera centralbankens intentioner, för att försöka dämpa situationen innan den blir riktigt dålig.

– I Sverige har vi inte varit lika mycket på tårna som i USA. Stefan Ingves (riksbankschefen) har sagt att de ska ta in fakta och avvakta, säger Alexandra Stråberg, på telefon från Kanarieöarna där hon befinner sig på semester.

Med den distansen – ledigheten på en ögrupp utanför det europeiska fastlandet – säger hon att hon fått syn på vad som liknar hysterin, som för närvarande präglar synen på viruset.

– Det är klart att coronaviruset är allvarligt, men det är den psykologiska påverkan som har den största effekten, säger hon.

Räntesänkningar är stimulanser för de största företagen, som de kan behöva, beskriver hon.

– Men för gemene man: vad är det då för stimulansåtgärder som hjälper? Jag är inte säker på att det är så mycket. Alla de effekter vi ser nu är försiktighetsåtgärder som tas för att vi inte vet. Vi har inte nått kulmen av spridningen och osäkerheten är stor. Hur ska man stimulera bort det? frågar sig Alexandra Stråberg.

Industrin kan inte producera som vanligt. Och folk reser inte som normalt. Börserna i världen tappade på en vecka vad de hade gått upp på tre månader.

– Det är ovissheten vad det här kommer att barka hän som är den psykologiska effekten. Så länge den osäkerheten finns kvar kommer människor och marknader att reagera ganska kraftigt, säger hon.

USA: Federal Reserve eller Fed som den också kallas är USA:s centralbank. Chefen för centralbanken är Jerome Powell. Bankens tre mål är att maximera sysselsättningen, stabilisera priserna och hantera de långa räntorna. Den 17-18 mars håller centralbanken sitt nästa räntemöte. Visa mer

