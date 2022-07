USA:s inflation högsta på 40 år

Smällen får ledande aktiemarknader att falla när man förbereder sig på ytterligare räntehöjningar.

När ska det massiva inflationstrycket lätta? I alla fall inte just nu. Junisiffran blev ännu en påminnelse om hur konsumentpriserna har rusat i USA precis som i många andra länder, nu till och med mer än beräknat.

9,1 procent kan jämföras med förväntade 8,8 procent enligt ekonomerna och var dessutom en markant ökning jämfört med maj då den låg på 8,6 procent.

Även om stor del av inflationen är kopplad till stigande energipriser är dock inflationsproblemet brett. Rensad för mat och energi landade den så kallade kärninflationen på 5,9 procent, även det högre än marknadens förväntningar.

Den amerikanska centralbanken Federal Reserve har under våren försökt att vända utvecklingen med räntehöjningen, senast genom en så kallad trippelhöjning, det vill säga 75 punkter. Efter dagens siffra förväntar sig nu marknaden ytterligare en trippelhöjning vid nästa räntemöte i juli och att det troligtvis även kan bli en repris i september, skriver nyhetsbyrån Bloomberg.

På aktiemarknaden får dock dagens siffra omedelbar effekt. En inledande kraftig nedgång på drygt två procent för Stockholmsbörsen har dock mattats av något och strax efter klockan 15 är OMXS-index ned 1,8 procent med tydliga fall i räntekänsliga bolag bland annat inom tekniksektorn.

Även New York-börsen backar i förhandeln på beskedet efter att tidigare under dagen legat på plus.

Artikeln uppdateras

Läs mer: Rekordhög siffra väntas i Sverige

Läs mer: Vinnare och förlorare på nya läget