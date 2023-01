Utbetalning av elstöd börjar den 20 februari – varning för bedragare

Utbetalningarna av det första elstödet kommer att påbörjas den 20 februari och förhoppningen är att alla ska ha lämnat Försäkringskassan ”inom några dagar”. För elområde 3 gäller 50 öre per förbrukad kilowattimme under tidsperioden från oktober 2021 till september 2022 och i elområde 4 handlar det om 79 öre per kilowattimme.

4,43 miljoner hushåll som är anslutna till 132 elbolag omfattas av detta det första stödpaketet. Det första elstödet beräknas uppgå till sammanlagt mellan 16 och 17 miljarder kronor.

På onsdagens pressträff klockan 10 medverkar Försäkringskassans generaldirektör Nils Öberg, Svenska Kraftnäts ställföreträdande generaldirektör Peter Wigert och Försäkringskassans projektägare Maria Sjögren.

– Jag vill vara noga med att poängtera att vi förmodligen inte kommer att kunna hålla samma höga servicenivå som i vår försäkringsverksamhet i övrigt. Jag nämner det redan nu för att jag gärna vill ha lite förståelse och acceptans för det. Det kommer att finnas väldigt mycket information att hitta på Svenska kraftnäts och Försäkringskassans hemsidor i stället för att ringa och fråga om den, säger Nils Öberg.

Försäkringskassan har fått två regeringsuppdrag att ta fram lika många stödpaket till elkonsumenter. Det första, med förordning från den 22 december, gäller elområdena 3 och 4, det vill säga landets södra halva, medan det som kom i torsdags ska omfatta hushåll i hela landet.

– När det gäller själva utbetalningen så är det snabbaste och säkraste sättet att säkerställa att vi kan betala ut direkt till mottagarens bankkonto. Därför vill vi uppmana alla som har rätt till en utbetalning att gå in och anmäla sitt konto hos Swedbanks kontoregister, säger Maria Sjögren.

Anmälan bör göras före den 13 februari och man flaggar för att sena anmälningar kan fördröja utbetalningen. En anmälan hos Swedbank betyder inte att man måste vara eller bli kund i banken och även den som inte anmäler kommer att få sina pengar, i sista fall med en utbetalningsavi.

– Alla vi som jobbar i utbetalningsmyndigheter och med välfärdssystem har lärt oss den hårda vägen att där det flödar mycket pengar, där finns också grov kriminalitet och det här kommer inte att vara ett undantag. Det betyder att det finns en uppgift för alla att ta ett ansvar att hjälpa anhöriga, nära, kära och framför allt våra äldre att se till att de inte hamnar i en situation där organiserad brottslighet ska lyckas få tag i de här pengarna. Det är där vi ser att den största risken finns, säger Nils Öberg.

Det andra elstödet kommer att baseras på elpriserna i november och december 2022 och också delas ut till hushåll där elpriset i snitt legat över 75 öre per kilowattimme under perioden. Svenska kraftnät har i uppdrag att ta fram en modell för det nya elprisstödet och den modellen ska sedan godkännas av Elmarknadsinspektionen. Det landsomfattande stödet kommer att bli klart för utbetalningar någon gång ”under våren”.

– Vi säger våren, det tror vi är realistiskt. Strikt sett är våren tre månader. Nu sätter vi en ganska snäv tidsram för Svenska kraftnät men vi adderar också några parametrar som vi vill att de ska försöka ta hänsyn till, sade energiminister Ebba Busch när hon presenterade Svenska kraftnäts uppdrag.

