Ute i sista stund? Här är avdragen du hinner göra

Logga in

Logga in

Vid midnatt tisdagen den 2 maj ska deklarationen vara inlämnad. Annars måste du betala en förseningsavgift på 1 250 kronor. Efter tre månader blir det en ny avgift och när det gått fem månader ytterligare en. Lämnar du inte in deklarationen förrän till hösten måste du totalt betala 3 750 kronor i förseningsavgifter.

Men du kan slippa förseningsavgiften även om du inte kan deklarera den 2 maj. Här är de regler som gäller och några tips på hur du kan göra.

Ansök om anstånd. Var du yngre än 65 år 2022 behöver du ansöka om anstånd för att lämna in deklarationen senare än den 2 maj och slippa förseningsavgift. Ansökan gör du enklast genom att logga in med e-legitimation på ”Mina sidor” hos Skatteverket senast den 2 maj. Saknar du e-legitimation eller föredrar att ringa är numret 0771-567 567, tänk på att köerna kan vara långa. Du kan få anstånd till den 16 maj och får alltså två veckor extra.

Pensionärer. Om du fyllde 65 år eller var äldre 2022 behöver du inte betala någon förseningsavgift även om deklarationen kommer till Skatteverket senare än den 2 maj. Förutsatt att du slutat arbeta, inte bedriver aktiv näringsverksamhet eller handlar med värdepapper i väldigt stor utsträckning. Du förväntas lämna in deklarationen så fort som möjligt men senast den 16 maj.

Du behöver alltså inte oroa dig för att pappersblanketten inte kommer fram i tid om du postar den och vill du lämna in blanketten på ett servicekontor kan du göra det senare i veckan.

Utlandsboende. Är du bosatt utomlands kan du lämna in deklarationen till och med den 31 maj utan att det blir förseningsavgift.

Ändra i efterhand. I stället för att begära anstånd kan du skicka in deklarationen nu och ändra den senare. Du kan ändra deklarationen tills du fått slutskattsedeln som kommer i början av juni. Men tänk på att du måste ta med alla inkomster annars riskerar du skattetillägg. Det är avdragen du kan komma in med senare.

Du kan också ändra deklarationen om du skickat in den och till exempel vill få med nya avdrag. Det är alltid den senaste deklarationen som räknas. Deklarerar du elektroniskt framgår det vilka datum deklarationerna kommer in. Använder du pappersblankett måste du skriva på den nya deklarationen att den ersätter den tidigare.

När du fått slutskattsedeln måste du begära omprövning för att göra ändringar i deklarationen. Du kan ändra de fem senaste deklarationerna.

Möjligheten att göra avdrag har begränsats. Men det finns trots allt en del som går att dra av.

Bostadsförsäljning. Sålde du en bostad förra året och har svårt att hitta kvittona som behövs för att beräkna avdragen? Då kan en lösning vara att bara ta upp vinsten i deklarationen, skicka in den och komplettera med avdragen senare. Du får till exempel dra av kostnader för mäklare, styling, kapitaltillskott och förbättringar.

Jobbresor. Du kan bara dra av den del av kostnaden som överstiger 11 000 kronor per år. Har du till exempel betalat 12 000 kronor för resorna blir ditt avdrag 1 000 kronor.

För resor med kollektivtrafik summerar du den kostnad du haft för kort och biljetter. För bilresor gäller 18,50 kronor per mil. För förmånsbil är avdraget 6,50 kronor per mil för diesel och 4,50 kronor milen för övriga bränslen.

Avdraget för resor med motorcykel är 9 kronor milen och 4,50 kronor milen för moped. För cykel är avdraget 350 kronor per år.

Dubbel bosättning. Du får göra avdrag för boendekostnaden om du skaffat en bostad på annan ort för att arbeta där och behåller din bostad på hemorten. Singlar kan göra avdrag i högst 2 år och övriga i högst 5 år förutsatt att avståndet mellan hemmet och arbetsorten är minst 50 kilometer. Det går att få avdrag för hela den faktiska boendekostnaden och dessutom går det att göra ett schablonavdrag på 72 kronor per dag under den första månaden.

Tillfälligt arbete. Ett avdrag för studenter och andra som arbetar på en plats där de inte bor. Förutsättningen är att avståndet är minst 50 kilometer.

Det går att få schablonavdrag för småutgifter med 110 kronor per dag den första månaden samt 110 kronor per dag för boendekostnaden under hela perioden även om du inte kan visa kvitton. Du kan också dra av de faktiska kostnaderna. En hemresa i veckan är också avdragsgill.

Uthyrning av bostad. Hyr du ut hela eller delar av din bostad får du ett schablonavdrag på 40 000 kronor plus den del av månadsavgiften eller hyran som avser den uthyrda bostaden. Hyr du ut ett småhus får du förutom schablonavdraget på 40 000 kronor dra av ytterligare 20 procent av hyresinkomsten. Skatten är 30 procent.

Läs mer: Vanligaste frågorna om deklarationen