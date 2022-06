Vad innebär höjda pensionsåldrar?

Fråga: Det talas om att pensionsåldrarna höjs men jag trodde inte att vi hade någon fast pensionsålder i Sverige. En del slutar jobba före 65 medan andra fortsätter arbeta flera år efter 65-årsdagen. Hur är det egentligen?

Karin, 61.

Det stämmer att pensionsåldrarna höjs framöver men också att vi inte har någon exakt pensionsålder.

Nästa år justeras åldersgränserna upp med ett år och från 2026 ska pensionsåldrarna knytas till en riktålder, som höjs i takt med att vi lever längre. Det är partierna i pensionsgruppen, S, M, KD, C och L, som står bakom förändringen som röstades igenom i riksdagen den 31 maj.

När man säger att pensionsåldrarna höjs menar man att de nedre gränserna för när man kan ta ut olika pensioner blir högre.

Från nästa år, 2023, kan man tidigast ta ut sin allmänna, statliga, pension från 63 års ålder jämfört med 62 år i dag. Pensionen kan tidigast tas ut från och med den månad man uppnår den lägsta möjliga åldern. Men de höjda pensionsåldrarna påverkar också en rad andra regler.

Störst påverkan får de nya reglerna för dem som arbetat in en låg pension och är beroende av grundskydden. De får vänta ett extra år på att få stöden. De som gått eller går i pension i år påverkas också mycket eftersom de får vänta ett extra år på att få lägre skatt på pensionsinkomsten.

Garantipension och bostadstillägg

I dag går det att få garantipension och bostadstillägg från 65 års ålder. Nästa år, 2023, höjs åldersgränsen till 66 år. Den som går i pension vid 63 års ålder får alltså vänta i tre år innan det går att få något av de här stöden. Regeringen ska återkomma med ett förslag som ska underlätta för dem som arbetat i minst 44 år.

Jobba till 69

I dag omfattas de anställda av lagen om anställningsskydd, Las, till 68 års ålder. Nästa år, 2023, höjs gränsen till 69 års ålder. Det betyder att man inte kan kräva att få arbeta kvar när Las-åldern är uppnådd. Men det finns ingenting som hindrar att arbetsgivaren och den anställde kommer överens om något annat.

Sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, a-kassa

I dag går det inte att få sjuk- och aktivitetsersättning efter 65 års ålder och 65-plussares sjukskrivning kan dras in efter 180 dagar. Bostadstillägget till långtidssjuka tas också bort vid 65 års ålder. Från nästa år höjs åldersgränserna till 66 år. Det samma gäller möjligheten att få ersättning från a-kassan.

Bostadstillägget till långtidssjuka tas bort vid 65 års ålder. Foto: Magnus Hallgren

Skatter och arbetsgivaravgifter

I dag får de som fyllt 65 år vid det nya årets ingång ett förhöjt grundavdrag som sänker skatten på pensionsinkomster. Dessutom får den som har arbetsinkomster ett förhöjt jobbskatteavdrag från det år hen fyller 66 år. Den lägre skatten gäller alltså från det år man fyller 66 år, vilken månad man fyller år har ingen betydelse.

De som fyller 65 år i år och tar ut pension måste betala högre skatt på sina pensionsinkomster ett extra år

Från nästa år, 2023, måste man ha fyllt 66 år vi det nya årets ingång för att få det förhöjda grundavdraget på pensionsinkomster. Det betyder att de som fyller 65 år i år och tar ut pension måste betala högre skatt på sina pensionsinkomster ett extra år, fram till slutet av 2023.

Åldern för när arbetsgivaravgiften sänks höjs också med ett år från årsskiftet. I dag betalar arbetsgivarna enbart pensionsavgift för anställda som fyller 66 år under året. Nästa år, 2023, gäller detta anställda som fyller 67 år under året.

Tjänstepensionen

I dag går det ofta inte att tjäna in tjänstepension efter 65 års ålder. Undantaget är anställda i kommuner och regioner som tjänar in tjänstepension till 67 års ålder samt statligt anställda som tillhör avdelning 1 och tjänar in tjänstepension tills de är 68 år . Men de övriga fackförbunden driver på förhandlingar för att arbetsgivarna ska gå med på att betala tjänstepension högre upp i åldrarna.

Läs mer:

Paus i förhandlingar om pensionerna för de sämst ställda

Nytt bud om pensionerna