Valutastrateg: ”Kan bli ringar på vattnet i Europa”

Det var under helgen som USA:s president beslöt att genomföra en kraftig höjning av stål- och aluminiumtullarna för Turkiet. Landet har dragits med ekonomiska problem under hela 2018 och helgens händelse ledde till ytterligare ras för den turkiska valutan, lira. Det är en utveckling som har gett resonans på börsmarknaden i framför allt Asien under måndagen.

Lars Henriksson är valutastrateg på Handelsbanken och beskriver Turkiets ekonomi som en ”tillväxtmaskin” under de senaste tio åren.

– Deras BNP har ju vuxit mer än dubbelt så snabbt som i västländerna. Den viktigaste faktorn bakom det är att Turkiet har lyckats locka till sig industrier, det är ett låglöneland och har också mycket förmånliga villkor för utländska företag. Men tillväxten har också bestått av en snabbt ökande konsumtion, främst inom fastigheter, säger Lars Henriksson.

Det har enligt Henriksson möjliggjorts med hjälp av pengar lånade från utlandet.

– Och det har varit förmånligt för Turkiet. De har under en lång tid, på grund av hög inflation, haft klart högre räntor än övriga Europa. Men sedan en tid tillbaka har Turkiet gått svagt, inte så svagt som under de senaste veckorna, men ändå mycket värre än under de senaste åren.

Valutan lira har tappat 40 procent av sitt värde under 2018, något centralbanken försökt att parera genom att vid flera tillfällen höja räntan. Det har lett till att alla räntor i landet nu är på rekordhöga nivåer.

– Och det får såklart också hämmande konsekvenser för tillväxten. Med en sådan utveckling går det rätt snabbt att ekonomin kör in i väggen. Och lägger man då till (Recep Tayyip) Erdogan som har skaffat sig ett rejält grepp om politiken och samtidigt är en väldigt marknadsfrånvänd person... Han tror inte på marknadskrafter utan läser in andra saker i det här, säger Henriksson.

Den turkiska presidenten har bland annat sagt att han ska ta tag i landets krisdrabbade ekonomi själv och att det låga valutavärdet är en konspiration från väst.

Lars Henriksson menar att detta i sin tur skapar väldigt stor osäkerhet bland utlänningar som fortfarande har kvar investeringar i Turkiet.

Det finns också risk att situationen i landet påverkar ekonomin i andra europeiska länder.

– Det är framför allt tre stora europeiska banker som har lånat ut väldigt mycket pengar till Turkiet. Där sticker den spanska banken BBVA ut på så sätt att om det skulle komma ett drastiskt fall för Turkiets ekonomi nu, så skulle den banken behöva kapitaltillskott för att klara sig. Och där finns det ju regler inom EU som säger att innan staten kan gå in och stötta en bank, måste aktieägarna förlora pengar. Så där kan det bli en del rabalder och ge ringar på vattnet i övriga Europa.

