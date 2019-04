Vän till Indiens premiärminister pekas ut i korruptionshärva

Indiens beslut att köpa 36 franska stridsflygplan av typen Rafale har väckt omfattande kritik i Indien och är sedan oktober 2018 föremål för en korruptionsutredning av franska myndigheter. Från början var orden tänkt att gälla 126 flygplan.

En av konkurrenterna till Dassault Rafale är svenska JAS 39 Gripen.

I dag avslöjar franska Le Monde att Anil Ambani, en av världens rikaste män och vän med Indiens premiärminister Modi, fick skattelättnader för sina bolag i Frankrike på 143,7 miljoner euro, omkring 1,5 miljarder kronor, i samband med att Indien köpte det franska stridsflygplanet Rafale.

Ett stridsflygplan av typen Rafale. Foto: Remy de la Mauviniere/AP

Ambani äger Reliance Defence som förekom i affären som en motköpspartner och därmed skulle kunna tjäna på att affären mellan Frankrike och Indien blev verklighet.

Ambani är också nära vän med Indiens premiärminister Narendra Modi.

De franska myndigheterna förnekar att det finns något samband mellan skattelättnaderna och Indiens order:

”Vi har sett rapporter där man ser et samband mellan skattelättnader till et privat företag och den indiska regeringens anskaffning av Rafaleplanet. Men varken tidpunkten för skattelättnaden eller föremålet för den har det minsta med anskaffningen av Rafale under den nuvarande regeringens tid vid makten att göra”, skriver det franska försvarsdepartementet i ett uttalande.

Också Indien tillbakavisar Le Mondes uppgifter genom landets förvarsminister som kallar dem ”fullständigt felaktiga”.