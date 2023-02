Vandrande kassar – hon byter kläder med sina grannar

Sara Ytterbrink Nordenskiöld öppnar dörren för DN klädd i begagnade plagg från en ”vandrande kasse”. Hon drar fram en bit av långkalsongerna vid anklarna, de är mörkblå med vita stjärnor på.

– Till och med de här rymdkalsongerna kommer från kassen. Jag tänker att det är aldrig hade hängts ut på loppis, för de är inte värda något. Nu förlängs deras livstid, säger hon.

Sara Ytterbrink Nordenskiöld administrerar en hemsida över olika klädbyten i svenska städer. Foto: Niklas Porter

Det har gått fyra år sedan hon startade den första vandrande kassen i Hökarängen, en klädkasse som skickas runt i grannskapet. I dag har gruppen ungefär 143 medlemmar som är med i olika kategorier baserat på storlek och ålder, det finns även kassar för barn. Medlemmarna lägger ner kläder som de inte längre vill ha och tar av de kläder som redan finns i kassen, sedan skickas den vidare till nästa person. Logistiken sköts genom en grupp på Facebook där det finns en lista över vem som ska lämna och hämta kassen.

Under morgonen tittar Sara och Elin på accessoarer och kläder som skickas runt i området. Foto: Niklas Porter

– Det är ett miljövänligt sätt att uppdatera garderoben, dessutom är det helt gratis, säger Sara Ytterbrink Nordenskiöld.

Elin Pääjärvi, granne och aktiv i klädbytet, är också på besök. Hon har med sig en kasse som hon hämtat hos en annan granne under morgonen.

– När man är med i klädbytet finns inte samma behov av att köpa nya kläder, säger Elin Pääjärvi.

Anita Böen började byta kläder med andra som bor i Borlänge för en månad sedan. Foto: Privat

Allt fler runt om i landet har upptäckt fördelarna med att byta kläder. Sara Ytterbrink Nordskiöld administrerar en hemsida över de grupper för vandrande kassar som hon känner till. För en månad sedan startades en i Borlänge. Anita Böen är initiativtagaren.

– Jag tänkte ändå ha köpstopp i år och då är det här ett sätt att få nya kläder utan att gå och köpa i affären, säger hon.

Hon vill dra ner på konsumtionen för att minska sitt klimatavtryck men påpekar också att initiativet kommer lägligt – liksom många andra hushåll vill hon spara pengar nu när levnadskostnaderna stiger.

– Jag tror jag kan spara uppemot 5 000 kronor om jag inte köper kläder på ett år, säger Anita Böen.

Så ökade försäljningen av begagnade produkter Stockholms stadsmission uppskattar att försäljningen ökade med elva procent 2021 - 2022. Röda korset uppskattar att försäljningen ökade med 20 procent 2021 - 2022. Pingstmissionens utvecklingsarbete (PMU) uppskattar att försäljningen ökade med 20-25 procent 2021 - 2022. Visa mer

För Sara Ytterbrink Nordenskiöld var klimatpåverkan den främsta anledningen till att starta klädbytet.

– Att personerna också söker sig till kassarna av ekonomiska skäl är en insikt som växt fram lite efter hand, att det finns en utjämnande effekt utan att någon behöver blotta sin utsatthet. Hökarängen är ett blandat område så man kan anta att det finns personer med olika klasstilhörighet med i gruppen, säger hon.

Både Sara Ytterbrink Nordenskiöld och Elin Pääjärvi tycker att det finns en bra variation av kläder med lågt andrahandsvärde och kläder av högre kvalitet i kassarna. Trots att vissa plagg skulle gå att tjäna en slant på.

Elin Pääjärvis barn tycker också om att kolla i kassarna. Foto: Niklas Porter

– Men det händer ibland, om jag tror att det är något som jag kan få någon hundralapp för, att jag säljer kläder på Second hand istället, säger Sara Ytterbrink Nordenskiöld.

Sara och Elin vill att ännu fler ska gå med i gruppen, i dörröppningen diskuterar de en potentiell värvning av de som ska flytta in längre ner på gatan.

– Det vore kul om hela gatan var med, det behövs alltid bra grejer och det är ett ypperligt sätt att bidra till det cirkulära samhället, säger Elin Pääjärvi

Andrahandsmarknaden för kläder har växt mycket de senaste åren. De stora kedjorna som säljer begagnade kläder, vittnar alla om en försäljning som ökar. Några förlorade kunder under pandemin men försäljningen ökade igen under 2022. Nu växer de även genom E-handeln, en del har skapat egna hemsidor och appar medan andra säljer via etablerade företag som Tradera.

Strecken visar att tio plagg har tagits ur påsen sedan Sara skickade iväg den. Foto: Niklas Porter

Sara Ytterbrink Nordenskiöld hoppas att klädkassar ska startas i flera områden. Många klädbyten i Stockholmsområdet är centrerade kring söderort, där vurmen för begagnade kläder är stor. Hennes tips för den som vill börja är att göra det efter egna behov. Som en av kassarna i Hökarängen, där kravet är att kläderna innehåller 90 procent naturmaterial.

– Det är för att jag tycker det är obekvämt med material som polyester. Det är inget miljötänkt, polyester kan vara miljövänligt om det är återvunnet, säger Sara.

