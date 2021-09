Vanlig miss kan bli dyr för unga bostadsköpare

Titta efter detta i årsredovisningen

Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB, tipsar.

Renoveringar

Genom att läsa årsredovisningen ser man om föreningen har höga skulder och om det finns pengar i kassan. Finns det planer på renoveringar och reparationer, och hur ska dessa finansieras? I årsredovisningen ser du också om det finns pengar i en reparationsfond eller om föreningen ska ta upp nya lån. Är planen att föreningen ska finansiera renoveringar med nya lån kan avgiften för din bostadsrätt höjas.

Ta reda på varför skulden är hög eller låg

Har föreningen höga skulder kan det påverka din månadsavgift om räntorna på föreningens lån höjs. Det är därför bra att titta på hur mycket lån föreningen har per kvadratmeter. En generell tumregel är att under eller omkring 5000 per kvadrat är bra, och över 10 000 per kvadrat i en förening är mindre bra. Men det kan finnas förklaringar till det.

Helheten

Glöm inte bort att titta på helheten, hur ser det ut i trapphuset, hur ser fasaden och gemensamhetsytor och innergård ut? Det kan ge en fingervisning om genomförda eller kommande renoveringar.