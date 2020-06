Var tredje mäklare ser att det blivit svårare att sälja under coronakrisen

Bostadsannonssajten Hemnet har varje halvår sedan maj 2018 frågat mäklare om de tycker att det blivit enklare eller svårare att sälja en bostad, jämfört med ett år tidigare. Med tanke på krisen kunde man tro att det skulle bli betydligt svårare att genomföra en bostadsaffär. Men när Hemnet frågat över 360 mäklare i maj så tycks inte så vara fallet.

Nästan varannan, 49 procent, säger att det vare sig blivit svårare eller lättare, En tredjedel, 33 procent, säger att det blivit svårare och en knapp femtedel, 18 procent att det blivit lättare.

Det är en skarp kontrast till den första mätningen, i maj 2018 då hela 61 procent angav att det blivit svårare att sälja. Det var dock två månader efter att det förstärkta amorteringskravet införts.

– När vi ställde frågan till mäklarna spelade amorteringskraven in och att bankerna blivit mer restriktiva med sin kreditgivning, säger Staffan Tell, talesperson för Hemnet.

– De som nu tycker att det blivit svårare pekar snarare på att det fins en oro för att priserna kan komma att sjunka, tillägger han.

Sedan maj 2018 har andelen mäklare som tycker att det blivit svårare att sälja stadigt fallit ner till 27 procent i november i fjol. Därmed pekar majmätningen i år på ett trendbrott.

– Vi hade en stark återhämtning på marknaden under hela 2019. Och även under januari och februari i år, säger Tell.

– Men nu ser vi en delad bostadsmarknad där utvecklingen för bostadsrätter och för villor ter sig olika, säger han.

Utbudet av villor på marknaden är rekordlågt – medan utbudet av bostadsrätter är rekordhögt. Det gör också att mäklare uppfattar marknaden olika, beroende på vilken typ av bostad de hanterar mest.

– En kvalificerad gissning är att det finns en större andel mäklare som fokuserar på bostadsrätter bland de som tycker att det blivit svårare, säger Tell.

Hemnet har också frågat mäklarna om de kan ange vilka faktorer som gjort det svårare. De har fått ange fler skäl, varför den samlade andelen svar överstiger 100 procent.

Vanligast var dock att bostadsköpare blivit mer oroliga för sjunkande priser när de väl köpt sin bostad. Den orsaken angav 86 procent av mäklarna. Näst vanligast svaret, 53 procent, var att säljarna har orimliga förväntningar på det pris de kan få.

Det här är ett vanligt fenomen i början av en prisnedgång: köparna avvaktar och säljarna har svårt att acceptera att prisbilden förändrats.

