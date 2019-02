Computer Swedens avslöjade under måndagen att telefonsamtal till 1177 Vårdguiden spelats in och lagts upp på en oskyddad webbserver.

Totalt handlar det om drygt 2,7 miljoner inspelade samtal, vilket motsvarar runt 170.000 timmar.

Samtalen som legat öppna har ringts in företaget Medicall, som är stationerade i Thailand. Medicall är en underleverantör till vårdentreprenören Medhelp som mottager patientsamtal via 1177 Vårdguiden från de tre drabbade vårdregionerna: Stockholm, Sörmland och Värmland.

Tobias Kjellberg är hälso- och sjukvårdsdirektör på Region Värmland. Han anser att uppgifterna är ytterst allvarliga.

– Vi ser väldigt allvarligt på det här. Men det är viktigt att säga att det är begränsad information som läckt ut. Det är inte hela journaler som ligger ute, inte all information från vårdgivaren. Den information som är tillgänlig är utifrån de samtal som ringts, och det kan så klart vara känsligt, men det är inte all vårdinformation som lagts ut, säger han.

Vad har ni vidtagit för åttgärder?

– Tillsammans med övriga regioner, Medhelp och Medicall, försöker vi nu skaffa oss en bild av vad som hänt. Vi får svar från Medicall att de arbetar så intenstivt som de kan med detta. Under måndagkvällen gjorde vi även en anmälan till Datainspektionen. Och sedan försöker vi ta reda på vilka värmlänningar som drabbats, säger Tobias Kjellberg.

Daniel Forslund (L), biträdande regionråd på Region Stockholm har uppgett att de som drabbats av läckan personligen ska kontaktas.

Enligt Tobias Kjellberg är det ännu inte aktuellt med något liknande i Region Värmland.

– Vi är inte framme där ännu. Men i de fall som som gått att kunna identifera vet jag att Medhelp också har det som målsättning.

Han fortsätter:

– Som jag förstår det så rör det sig mest sannolikt om samtal under natten. Så om man som medborgare och patient är orolig för att man drabbats av detta så är risken betydligt större om man ringt in på natten. Och de största flöden av samtal till 1177 görs under dagens timmar, vilket innebär någon form av begränsning. Det är min tolkning av den information som jag fått.

Tobias Kjellberg är hälso- och sjukvårdsdirektör på Region Värmland. Foto: Region Värmland.

– När vi identifierat omfattningen får vi vidta de åtgärder som verkar relevanta. Men den bilden är inte klarlagd än. Vi behöver reda klarhet i det här. Min erfarenhet är att när det är mycket känslor i omlopp så är det bra att agera efter fakta. Och den har vi inte på bordet just nu, säger Tobias Kjellberg.

Vad känner ni för ansvar?

– Det är klart att vi har ett ansvar för vårdsystemet, och ett ansvar för vad vi upphandlat. Vi tittar över våra ansvarsförhållanden. Jag uppfattar att vi ställer relevanta krav för att man ska följa lagar, förordningar och sekretess som står i avtalen. Men det här en del av vårdutbudet och vi måste därför titta på vår del i det som inträffat, säger Tobias Kjellberg.

Jonas Lindeberg är regionråd med särskilt ansvar för hälso- och sjukvård på Region Sörmland. Han representerar det nystartade partiet Vård för Pengarna (VfP), som blev näst största parti i Sörmlands landsting i senaste valet.

Han anser att det är av stor vikt att man går till botten med vad som hänt.

Jonas Lindeberg (VfP) är regionråd med särskilt ansvar för hälso- och sjukvård på Region Sörmland. Foto: Privat.

– Det är helt oacceptabelt. Och det är klart att det är vårt ansvar, vi behöver titta exakt på vad det är som hänt och vad som gått fel. Om det är en underleverantör som inte levt upp till avtalet, det går inte att svara på i nuläget, så det får vi återkomma till när vi vet mer, säger han.

Hur ser ni på ert ansvar?

– Sjukvården är regionens ansvar. Vi har avtal med Medhelp, men vi får se vad som gått snett, det kan jag inte svara på just nu. Vi försöker i nuläget ta fram fakta från våra underleverantörer.

Jonas Lindeberg uppger att det i nuläget inte går att svara på om Region Sörmland personligen ska kontakta de som drabbats av läckan.

– Det kan jag inte svara på. Och vi vet inte om det är någon annan än Computer Sweden som varit inne på servern, säger han.

