Varför lämnar miljontals amerikaner sina jobb?

Fenomenet kallas ”The Great Resignation”, den stora avgångsvågen. Tusentals amerikaner har sagt upp sig från sina jobb av olika skäl.

Det går inte att ge en tydlig förklaring till varför så många valt att lämna arbetsmarknaden, enligt Ethan Kaplan, professor i nationalekonomi, vid University of Maryland.

– Vissa slutar för att de är rädda för covid-19, andra för att hitta en bättre anställning. Vissa har gått i pension tidigare, andra tar hand om barnen. Och många hade mediokra jobb innan, säger han.

Jenna Pendich intervjuar Nia Bell på en jobbmässa i Wisconsin i december 2021. Företaget Foxconn sökte 100 elmontörer och erbjöd en ingångslön på 16,5 dollar per timma med löneökning efter 90 dagars anställning. Den allmänna minimilönen i USA är 7,25 dollar i timmen, motsvarande knappt 65 kronor. Foto: Mark Hertzberg/TT

En stor del av diskussionen har handlat om människor med högre utbildning som valt att lämna sina jobb när pandemin fått dem att omvärdera vad som är viktigt i livet, skriver The New York Times. Saker som flexibilitet, möjlighet till distansarbete och tillgång till sjukvård lyfts fram av brittiska The Economist. När 1 000 personer som tidigare jobbat på stora företag i USA tillfrågades varför de slutat under 2021 uppgav de utbrändhet som den vanligaste anledningen, skriver The Washington Post. I ett twitterinlägg den 11 januari 2022 skriver Arianna Huffinton, grundaren till tidningen The Huffington Post:

”Vad folk lämnar är en kultur av utbrändhet och en skadad definition av framgång”.

Antal amerikaner som lämnat sin anställning Per månad, exklusive pensionsavgångar. Säsongsjusterat. Miljoner. Grafik: DN. Källa: Bureau of Labor.

Men arbetsmarknadsstatistiken och vittnesmålet i diskussionsforum visar på ett bredare missnöje.

”Vissa har insett att det är billigare att inte jobba efter att ha räknat in kostnader för hälsovård, transport och barnomsorg”, säger en förespråkare för rörelsen i en video som delats på Tiktok och Twitter.

Statistiken visar att det framför allt är låginkomsttagare som valt att lämna sina jobb för att försöka hitta ett nytt med bättre villkor. En person som uppger sig jobba inom vården med en lön knappt över miniminivån skriver:

”Min chef sade att jag inte var tillräckligt flexibel när jag hade jobbat min nionde dag i rad”.

Den allmänna minimilönen i USA är 7,25 dollar i timmen, motsvarande knappt 65 kronor.

Bara i november valde 4,5 miljoner arbetstagare (3 procent) att lämna arbetsmarknaden i USA, enligt landets myndighet för arbetsmarknadsstatistik. I oktober slutade 4,2 miljoner personer. Omkring hälften av arbetsstyrkan som lämnat arbetsmarknaden under pandemin är personer som valt att gå i tidig pension. Den starka börsen har bidragit till möjligheten att pensionera sig i förtid, samtidigt som smittorisk kan få äldre att dra sig för att återvända till arbetsplatsen, säger Ethan Kaplan.

– Tänk dig att vara 64 år och ha jobbat hemma i två år, då kanske du tänker att det ju ändå bara är ett år kvar, säger han.

Ethan Kaplan Foto: Privat

Fler kvinnor än män har lämnat sina jobb. Skolstängningar och andra inställda aktiviteter för barn kan ha gjort att kvinnors ansvar i hemmet ökat mer än mäns.

– Vissa tycker att det är svårt att jobba med barnen hemma, säger Ethan Kaplan.

De största ökningarna av personer som valde att sluta skedde under november inom hotell- och restaurangbranschen, sjukvård och annan välfärd samt inom transport- och lagerarbete, enligt arbetsmarknadsstatistiken. Statliga stimulanspengar har också gjort att missnöjda har kunnat lämna jobben utan att gå i personlig konkurs.

Samtidigt är arbetslösheten i USA snart på samma nivå som innan pandemin med 3,9 procent. I februari 2020 var arbetslösheten i landet 3,5 procent, siffran ökade dramatiskt till en topp på 14,8 procent i april 2020.

Foto: Olivier Douliery/AFP

I diskussionsforumen ifrågasätts gång på gång arbetsvillkoren inom låglöneyrken i USA.

”Min kollega gick bort igår och de tänkte avskeda honom för att han inte dök upp. De här jobben bryr sig inte ett dugg om dig. Välj dig själv,” skriver en kvinna.

En annan person ifrågasätter löneskillnaderna inom företaget:

”En vd ska inte få 350 gånger mer betalt än en genomsnittlig anställd på företaget. Framför allt inte när några anställda måste ha två eller tre jobb bara för att kunna få mat på bordet och tak över huvudet”, skriver personen.

Samtidigt finns en rörelse som vänder sig till personer som vill sluta jobba eller få ut mest av fritiden. I diskussionsforumet Reddits tråd finns ”antiwork”, anti-jobb delas berättelser som uppmuntrar till att arbeta så lite som möjligt på traditionella jobb. Det finns också personer som vittnar om vad som kan beskrivas som meningslösa jobb, med mycket banala arbetsuppgifter. Forumet har 1,6 miljoner medlemmar.

”Jag har fått 80 000 dollar om året (700 000 kr) för att göra absolut ingenting och jag har inga planer på att förändra någonting alls”, skriver en av medlemmarna.

En vittnar om en anställning på åtta timmar om dagen som i själva verket tar tio minuter. När möjligheten till hemarbete blev möjlig löste personen i fråga arbetsuppgifterna genom ett automatiskt skript, och ägnar resten av dagen åt dataspel och andra intressen.

”Ett tag kände jag mig skyldig, som om jag blåste advokatbyrån, sedan övertalade jag mig själv att så länge alla är nöjda är ingen skada skedd.”

Den snabba återhämtningen i ekonomin efter nedgången i början av pandemin har lett till både hög inflation och ökade lönenivåer. För många kan det vara en möjlighet att få högre lön, men personer som förlorade jobbet i början av pandemin har fått det svårare. Hyrorna och priser på varor stiger samtidigt som inkomsterna gått förlorade eller stannat på samma nivåer, skriver New York Times. Det finns också effekter som kan visa sig längre fram.

Ethan Kaplan bekymras över att en stor del av collegestudenter som hoppat av till följd av distansundervisning ännu inte återvänt och i stället vänt sig till de lediga låglönejobben.

– Det kan komma till en hög kostnad av deras livsinkomst, säger han.

Susanne Spector Foto: Dan Coleman

Susanne Spector, chefsanalytiker på Nordea, säger att den heta arbetsmarknaden är en rimlig förklaring till den stora avgångsvågen. Med 10,6 miljoner lediga tjänster att söka (i slutet på november) finns möjlighet att klättra uppåt i karriären genom att byta jobb.

– Helt plötsligt ritas kartan om. Det saknas personer till arbetsmarknaden som gör att det finns möjlighet att förhandla. Det är klart att man tar den möjligheten, säger Susanne Spector.

Under en lång period har arbetsgivare haft en fördel. Villkoren i USA har inte förbättrats särskilt mycket under de senaste decennierna och är betydligt sämre än på andra ställen. Många saknar ett skyddsnät som i Sverige.

– Många svenskar tar semester, föräldraledighet, att kunna vara hemma med barn och att kunna vara sjuk och ändå få behålla jobbet som en självklarhet, säger Susanne Spector.

Samtidigt tror hon att USA:s hårda restriktioner med omfattande lockdowns som gett tid för reflektion gjort att människor sett att det finns ett annat sätt att leva på.

– När många människor möts för att diskutera har den här rörelsen skapats och fått ett större momentum just nu, säger Susanne Spector.

Kafékedjan Starbucks anställda i Buffalo i staten New York röstade i december förra året ja till att bilda fackförening. Foto: Joshua Bessex/AP

Ett stort antal personer som gått i tidig pension och minskad invandring gör att efterfrågan på arbetskraft även fortsättningsvis kan vara hög, även om den sjunker till mer normala nivåer, säger Susanne Spector. Samtidigt kan lönenivåerna för låginkomsttagare – som ökat i snabbaste takten på två decennier i USA – fortsätta att stiga till följd av demokraternas vallöften om höjda minimilöner och den drivna penningpolitiken.

– Det är rimligt att tro att trenden kommer att fortsätta och att 2020-talet blir arbetstagarnas decennium. Arbetsmarknaden ska vara uppbyggd på ett sådant sätt att arbetstagarna kan förhandla fram bättre villkor. Det har president Joe Biden uttalat sagt är målet med politiken. Sedan är frågan om det kommer att fungera eller om den amerikanska ekonomin är så överhettad att det finns behov att strama åt mer, säger Susanne Spector.

Att det skulle bli en våg av människor som slutar sina jobb även i Sverige finns det inga tecken på, säger Susanne Spector.

Den här rörelsen i USA fyller i viss mån den roll fackföreningarna har i Sverige.

– Vi har betydligt bättre villkor och den här rörelsen i USA fyller i viss mån den roll fackföreningarna har i Sverige, säger Susanne Spector.

Sysselsättningsgraden är svårtolkad efter SCB:s stora omläggning av arbetsmarknadsstatistiken förra året, men om något har arbetskraftsdeltagandet ökat. Däremot tror Susanne Spector att delar av fenomenet kan komma till Sverige till följd av den höga efterfrågan på arbetskraft.

– Jag tror vi kommer se att allt fler byter jobb och förhandlar sig till bättre villkor även här, säger hon.

