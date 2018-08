De är världens mäktigaste affärskvinnor

1. Mary Barra, vd General Motors

Amerikanska ekonomen Mary Teresa Barra toppar listan över världens mäktigaste affärskvinna. Mary Barra är vd och styrelseordförande i General Motors Company.

Tillträdde som vd: 2014

Utbildning: Stanford Graduate School of Business, Kettering University, Waterford Mott High School.

Född: 1961, Royal Oak, Michigan.

Kuriosa: Finsk härkomst och är första kvinnliga vd:n för företaget, enligt Business insider.

Mary Barra, vd General Motors. Foto: Carlos Osorio/AP

2. Indra Nooyi, vd Pepsico

Indra Krishnamurthy Nooyi är en indisk och amerikansk företagsledare. Hon är ordförande och verkställande direktör för PepsiCo till oktober 2018.

Tillträdde som vd: 2006

Utbildning: Yale School of Management, MER

Född: 1955, Madras State, India

Kuriosa: Har skrivit två böcker; The Calloway Way: Results and Integrity.

Indra Nooyi, vd Pepsico Foto: Mary Altaffer/AP

3. Marillyn Hewson, vd Lockheed Martin

Marillyn A. Hewson är en amerikansk företagsledare som är styrelseordförande, vd och president för världens största vapentillverkare, amerikanska Lockheed Martin Corporation.

Tillträdde som vd: 2014

Utbildning: Columbia Business School, University of Alabama, Harvard Business School

Född: 1954, Junction City, Kansas, USA

Kuriosa: Sitter i styrelsen för kemi-teknikgiganten DuPont sedan 2007, enligt Lockheed Martin Corporation.

Marillyn Hewson, vd Lockheed Martin. Foto: Kamran Jebreili/AP

4. Isabelle Kocher, vd Engie

Isabelle Kocher är en fransk affärskvinna och vd för Engie som arbetar med hållbar energi genom sina tre grenar: el, naturgas och energitjänster.

Tillträdde som vd: 2016

Utbildning: Ecole Normale Supérieure, Corps des Mines Engineering School.

Född: 1966, Neuilly-sur-Seine, Frankrike

Kuriosa: Hon är den enda kvinnliga vd:n och en av de yngsta bland CAC40 (fyrtio aktier som är noterade på Parisbörsen, Euronext Paris), skriver Engie.

Isabelle Kocher, vd Engie. Foto: Getty images

5. Emma Walmsley, vd Glaxo Smith Kline

Emma Walmsley är en brittisk affärskvinna och vd för läkemedels- och sjukvårdsföretaget Glaxo Smith Kline.

Tillträdde som vd: 2017

Utbildning: Oxfords universitet, St Swithun's School, Winchester

Född: 1969, Barrow-in-Furness, Storbritannien

Kuriosa: Första kvinnan som drivit ett läkemedelsföretag och jobbar aktivt för att förebygga hiv, skriver Fortune.

Emma Walmsley, vd Glaxo Smith Kline. Foto: Glaxo Smith Kline

6. Rosalind Brewer, vd Starbucks

Rosalind Brewer är en amerikansk vd för Starbucks som är en av världens största cafékedjor.

Tillträdde som vd: 2017

Utbildning: Spelman College, Stanford Law School

Född: 1962 , Detroit, Michigan, USA

Kuriosa: Första kvinnan och första afro-amerikanska vd:n för Starbucks och Sam's club, en del av Walmart, enligt Make it.

Rosalind Brewer, vd Starbucks. Foto: Starbucks Newsroom

7. Phebe Novakovic, vd General Dynamics

Phebe N. Novakovic är en amerikansk företagsledare och styrelseordförande för vapentillverkaren General Dynamics.

Tillträdde som vd: 2013

Utbildning: Smith College, Wharton School

Född: 1957, Pittsburgh, Pennsylvania, USA

Kuriosa: Hon har kritiserat Trump-administrationens långsamma takt i att fylla Pentagon-positionerna och erkände i juli att förseningarna saktar ner processen för försvarets kontrakt, enligt Forbes.

Phebe Novakovic, vd General Dynamics. Foto: Getty images

8. Thi Phuong Thao Nguyen, medgrundare Sovico Holdings

Thi Phuong Thao Nguyen är en vietnamesisk medgrundare till Sovico Holdings och ledare för flygimperiet PAIS Alliance och Vietjet Air.

Tillträdde som vd:

Utbildning: Plekhanov Russian University of Economics, D. Mendeleev University of Chemical Technology of Russia

Född: 1970, Hanoi, Vietnam

Kuriosa: Hon fick idén att lansera en lågpriskedja för flyg när hon arbetade som trader, skriver Forbes.

Thi Phuong Thao Nguyen, medgrundare Sovico Holdings. Foto: Sovico Holdings

9. Lisa Davis, vd Siemens

Lisa Davis är en amerikansk affärskvinna och vd för Siemens, som i dag är Europas största teknikföretag.

Tillträdde som vd: 2017

Utbildning: University of California, Berkeley

Född: 1963, USA

Kuriosa: Har skrivit böckerna Defensive Tactics och Training for Life, enligt WashingonExec.

Lisa Davis, vd Siemens. Foto: Siemens

10. Güler Sabanci, styrelseledamot Sabanci Holdings

Güler Sabanci är en turkisk företagsekonom och ordförande i styrelsen för det familjekontrollerade Sabancı Holding, det näst största industriella och finansiella konglomeratet i Turkiet.

Tillträdde som styrelseordförande: 2015

Utbildning: Boğaziçi University, TED Ankara College Foundation Schools

Född: 1955, Adana, Turkiet

Kuriosa: Hon utsågs 2012 till ledamot för Kofi Annas initierade styrelse, FN:s Global Compact, som arbetar med arbetarrörelser och korruption riktat mot företag, enligt CNN.

Güler Sabanci, styrelseledamot Sabanci Holdings. Foto: Sabanci Holdings