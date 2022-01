Varning för nya spänningar för världsekonomin efter omikron

Fakta. Ian Goldin

Ekonom född i Sydafrika. Chef för södra Afrikas utvecklingsbank, DBSA, mellan 1996 och 2001 och rådgivare åt president Nelson Mandela.

Professor i globalisering och utveckling vid Oxforduniversitetet, aktuell med boken ”Rescue: From Global Crisis to a Better World” och på virtuellt Sverigebesök i samband med Skagen Fonders nyårskonferens.