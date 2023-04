Vattenfall miljardsatsar på vattenkraft

Logga in

Ökad efterfrågan på el gör att statliga Vattenfall vill bygga ut vattenkraften på fyra ställen i Sverige, vilket Sveriges Radio Ekot var först med att rapportera om. Bolaget har därför inlett fyra förstudier i Umeälven och Lule älv, på platser där kraftstationer redan finns.

– Utbyggnaden skulle ge en ökning av vår produktionskapacitet med nio procent, säger Johan Dasht, vd på Vattenfall vattenkraft, till DN.

Det är första gången på mer än tolv år som Vattenfall planerar för ny vattenkraft i Sverige. Investeringarna är i miljardklassen och skulle enligt bolaget tillföra 720 MW. Som jämförelse producerar bolagets största vattenkraftstation Harsprånget 818 MW.

– Om vi blickar 15-20 år framåt behöver vi fördubbla elproduktionen i Sverige. Fördelen med vattenkraften är regleringsförmågan, vi kan reglera vår produktion på sekundskala till årsskala och därför kan vattenkraften agera som batteri till Sveriges elproduktion, säger Johan Dasht.

Energi- och näringsminister Ebba Busch samtalar med Johan Dasht, vd för Vattenfall Vattenkraft, under ett besök på Akkats kraftstation, ett vattenkraftverk i Lilla Luleälven. Foto: Erik Simander

För att bolaget ska kunna bygga ut kraftverken krävs tillstånd och tillståndsprocesserna ser Johan Dasht som en stor utmaning.

– Effektiva tillståndsprocesser skulle kunna göra att vi tidigt i processen skulle få svar på om ändringarna tillåts eller inte.

Vad betyder satsningen för kommunerna nära kraftverken?

– Om investeringar blir godkända så blir det miljardinvesteringar under byggnadsfasen och det kommer att innebära arbetstillfällen. Men just nu ska vi gå in i en förstudie och ta reda på exakta svar.

I Jokkmokks kommun har Vattenfall elva vattenkraftsanläggningar. Det miljöpartistiska kommunalrådet Henrik Blind är försiktigt positiv till satsningarna.

– Kraftverken är redan byggda, det här handlar om att man ska kunna ta mer kraft från dem. Men jag vill vara tydlig med att Vattenfall och deras ägare staten måste ta hållbarheten och den lokala miljön på allvar.

I Jokkmokks kommun har Vattenfall elva vattenkraftsanläggningar. Det miljöpartistiska kommunalrådet Henrik Blind är försiktigt positiv till satsningarna. Foto: Erik Simander

Under år 2022 slutade Vattenfall att betala cirka 2,5 miljoner för räddningstjänsten i Jokkmokk. För att rädda räddningstjänsten tog istället kommunen på sig kostnaden, något som Henrik Blind (MP) var kritisk till.

Henrik Blind tycker att Vattenfall kan fördjupa sin samverkan med kommunen. I nuläget sker dialog för att stärka kompetensförsörjningen för att matcha satsningarna.

– Vi som lever bredvid verken får inte glömmas bort av bolaget och ägaren staten. När Vattenfall nu vill ta ut mer effekt från älvarna måste regeringen tänka på miljön och ställa hårda hållbarhetskrav.

Miljö- och klimatminister Romina Pourmokhtari (L) välkomnar Vattenfalls besked om storskalig utbyggnad av vattenkraften:

– Vi är i stort behov av all fossilfri energiproduktion. Jag är säker på att Vattenfall gör en god bedömning av var potentialen finns, sa ministern vid en pressträff i samband med ett informellt möte med EU:s miljöministrar nära Arlanda.

När det gällde om regeringen har haft insyn och varit inblandade i Vattenfalls planer hänvisade hon till energiminister Ebba Busch (KD) som mer insatt i ärendet.

Vattenfalls planer på ny vattenkraft måste miljöprövas. Regeringen har sedan tidigare pausat den miljöprövning av befintlig vattenkraft som hade inletts. Foto: David Hay Jones/TT

Vattenfalls planer på ny vattenkraft måste miljöprövas. Regeringen har sedan tidigare pausat den miljöprövning av befintlig vattenkraft som hade inletts.

– Vattenfall och många andra vattenkraftägare har påpekat att det är väldigt krångligt med tillstånd och så behöver det inte vara samtidigt är den här regeringen väldigt stolt över den starka miljölagstiftning vi har och vi ser behovet att uppdatera vattenkraftens miljötillstånd så det är paus på ett år och inget annat som gäller, sa Romina Pourmokhtari.

Ministern fick frågan om hon kunde lova att de orörda älvarna ska fortsätta att vara orörda. Där ingår bland andra de svenska nationalälvarna Torne-, Kalix-, Pite- och Vindelälven. Något sådant löfte gav inte Romina Pourmokhtari, hon framhöll vikten av att öka den fossilfria energiproduktionen.

– Det handlar om att göra goda bedömningar där olika intressen kan stå emot varandra, där litar jag på att energiministern och Vattenfall håller god översikt över hur man på bästa sätt bygger ut vår energiproduktion, säger Romina Pourmokhtari.

Miljöminister Romina Pourmokhtari (L) vid ankomsten till EU:s miljöministermöte i Scandinavian XPO i Märsta utanför Stockholm. Foto: Henrik Montgomery/TT

Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen, var på plats på det informella mötet med EU:s miljöministrar. Hon är även ordförande för Europas största nätverk för miljöorganisationer, European Environmental Bureau.

Hon säger att vattenkraften är en viktig del av energisystemet och effektiviseringen av den är mycket positiv men att ökande vattenflöden kan påverka den biologiska mångfalden negativt. Därför vill hon se ordentliga miljöprövningar.

Tror du att det finns det en risk för lägre miljökrav på vattenkraft?

– Våra svenska miljölagar finns för ett syfte och de är viktiga att värna. Det höjs röster om att miljöprövning tar för lång tid och det är ingen som tycker det är lämpligt att det tar för lång tid. Mer resurser till miljödomstolar och man kan tänka sig många olika åtgärder men inte att miljökraven får stryka på foten, säger Johanna Sandahl.