Venezuelas valuta förlorar sex nollor

Det är tredje gången som Venezuela devalverar sin valuta sedan landets före detta president Hugo Chávez introducerade vad han kallade ”21:a århundrandets socialism” i början av 2000-talet.

Den nya valutan som kommer att presenteras i oktober kommer att tryckas upp i sedlar om 1, 10, 20, 50 och 100 bolivar. Även enbolivarmyntet kommer att återintroduceras. Den kraftiga devalveringen beror på den omfattande hyperinflationen som håller oljelandet, som en gång i tiden var Latinamerikas rikaste, i sitt grepp.

Under årets första fem månader låg inflationen på 265 procent, enligt myndigheterna. Den oberoende organisationen Observatorio Venezolano de Finanzas menar att inflationen är betydligt högre. Organisationen menar att det senaste halvåret har priserna ökat med 333 procent och under de senaste tolv månaderna med 2 616 procent. Den venezuelanska hyperinflationen slog världsrekordet 2019 då inflationen nådde 9 585 procent på ett år. Trots åtgärder hamnade inflationen under förra året på 2 969 procent.

På grund av de stigande priserna finns det en växande marknad för amerikanska dollar och både i handeln och i näringslivet anges nu priserna även i dollar. Den som har släktingar i utlandet som skickar hårdvaluta kan klara sig utan hunger i landet som fortfarande har världens största kända oljekällor. Den som inte har tillgång till dollar får vänta på statens matransoner som under pandemin når medborgarna ännu mer sällan.

Organisationen Observatorio Venezolano de Finanzas tror inte att devalveringen i oktober kommer göra någon större skillnad.

– Vi kan inte förvänta oss monetära mirakel om inte regimen sätter in ekonomiska åtgärder för att bekämpa inflationen och skapa tillväxt, säger organisationen enligt Mercopress

Venezuela ledds av president Nicolás Maduro, vars regim styr landet med järnhand. Den lyssnar inte på råd från varken Internationella valutafonden eller Världsbanken, utan regimens främsta rådgivare kommer från Kuba som tidigare i år genomförde en valutareform och slog samman sina två valutor till en. Reformen har förvärrat situationen på Kuba, vilket lett till de största protesterna i landet sedan revolutionen 1959.

Trots sin olja har befolkningen i Venezuela inte det mycket bättre. De senaste åtta åren har landets BNP stadigt minskat, vilket skapat en av världens största flyktingvågor. De senaste fem åren har nästan fem miljoner venezuelaner flytt landet. De flesta har tagit sig till Colombia, men även grannlandet Brasilien som styrs av högernationalisten Jair Bolsonaro har tagit emot många. Den brasilianska regeringen har skapat undantag i sin migrationspolitik, vilket gör det enklare för venezuelaner att ta sig in i landet.

Fakta. Humanitär katastrof i Venezuela Den ekonomiska kollapsen i Venezuela följs av en humanitär katastrof till följd av pandemin. Enligt regeringen är endast 3 procent av befolkningen fullt vaccinerad. Oberoende källor menar att mindre än en procent är fullt vaccinerade. Venezuela väntar på sändningar av det kubanska Abdalavaccinet som regimen påstått är ett av de bästa i världen. Ännu har vaccinet inte godkänts av oberoende forskning. Det är därför osäkert hur effektivt Abdalavaccinet är. Visa mer

