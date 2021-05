Verkstadsaktier sänker Stockholmsbörsen

Mot strömmen går bland annat klädtillverkaren Björn Borg, vars aktie rusar uppåt med över 13 procent efter en oväntat stark delårsrapport efter börsens stängning i tisdags.

Teknikkonsulten ÅF Pöyry är en annan vinnare, upp med 0,7 procent sedan Nordeas analytiker rekommenderat köp av aktien.

Bland de mest omsatta aktierna i OMXS30-index drar tunga verkstadsaktier nedåt. Kullagerjätten SKF:s aktie faller 4,2 procent, medan Sandvik backar 3,9 procent efter sänkta rekommendationer.

Klädkedjan H&M och lastbilstillverkaren Volvo hänger på nedåt och backar med 0,5 respektive 2 procent.

Byggkoncernen Skanskas aktie sjunker 1 procent, trots att man gjort upp om tilläggsjobb för dryga miljarden med Stockholms stad.

Konkurrenten NCC presenterar en stororder i centrala Göteborg värd cirka 1,2 miljarder. Aktien sjunker 1,2 procent.

Marknaden präglas av en ny våg av inflationsoro, vilket får många investerare att ta position inför ett scenario med högre ränteläge.

Samtidigt skakas kryptovalutamarknaden av ett nytt bakslag efter det att Tesla slutat acceptera bitcoin som betalningsmedel. Kina har stramat åt regelverket och förbjuder numera även betalningstjänster med koppling till bitcoin och andra kryptovalutor.

Bitcoinkursen trycktes tillfälligt ned under 40.000 dollar per bitcoin under förmiddagen, den lägsta noteringen sedan februari och nästan 40 procent under de historiska topparna i april. Den stabiliserade sig sedan strax över 40.000 dollar.