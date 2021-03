Viktigt hålla koll på rot- och rutavdrag i deklarationen

Rot- och rutavdragen är populära. Under 2019 gjorde svenskarna rutavdrag för nästan 5,7 miljarder kronor och rotavdrag för motsvarande 9,9 miljarder kronor.

Under 2021 går det som mest att få 75.000 kronor sammanlagt i rot- och rutavdrag. Av den summan får högst 50.000 kronor vara rotavdrag.

Men det är inte säkert att du kan få avdragen även om du använder tjänster som ska kunna ge avdrag. Det beror bland annat på att rot- och rut inte är avdrag som sänker den inkomst du ska betala skatt på utan reduktioner som dras från den skatt du ska betala. Då kan det bli så att skattepengarna inte räcker till.

Vanliga orsaker till att skattepengarna inte täcker rot- och rutavdragen är låga inkomster eller stora bolån som ger ränteavdrag. Ränteavdragen är också en skattereduktion och den går före reduktionen för rot- och rut. Därför måste du se till att skatten täcker rot- och rut även efter ränteavdragen.

Så här kan det fungera när ditt avdrag inte går igenom:

Du använder rot- eller ruttjänster under året och när du får fakturan har företaget dragit av för en del av arbetskostnaden. Företaget får pengarna som dragits av från fakturan från Skatteverket.

När du deklarerar finns dina rot- och rutavdrag med och du godkänner deklarationen. Allt verkar vara frid och fröjd men så hör Skatteverket av sig. Den skatt du ska betala täcker inte summan du vill ha rot- eller rutavdrag för. Då får du restskatt och måste betala in de pengar som inte täcks av din inkomstskatt till Skatteverket.

En riktigt obehaglig överraskning. Men det finns sätt att undvika skattesmällen. Skatteverket har flera tjänster på sin hemsida som gör att du kan hålla koll på hur mycket rot- och ruttjänster du kan köpa.

I tjänsten Räkna ut rot-och rutavdrag kan du fylla i din inkomst och ditt födelseår och se hur mycket du kan göra i rot- och rutavdrag under året. Du kan också använda tjänsten Räkna ut din skatt. Du behöver inte logga in för att använda tjänsterna.

Med Bank-id kan du logga in och se dina preliminära rot- och rutavdrag och även dina inkomster och den skatt du betalat under året. De här tjänsterna kräver alltså inloggning. Om du inte har Bank-id kan du ringa Skatteverket på 0771-567567 och be att få informationen hemskickad.

När du skaffat dig koll kan du se om den skatt du ska betala räcker även till rot- och rut. En fördel för dig som har gemensamt hushåll med en annan person till exempel för att du är gift eller sambo är att ni kan omfördela skattereduktionen mellan er. Täcker inte din skatt rot- och rut kan du se om din partner har utrymme över. Omfördelningen gör du i samband med deklarationen.

De senaste åren har vi fått olika sätt att minska skatten som kallas avdrag men i själva verket är skattereduktioner. Det är lätt att tro att det inte är någon större skillnad men det är det.

Ett avdrag görs från den inkomst man har haft, sänker inkomsten och därmed blir skatten lägre. Ju högre marginalskatt man har desto mer blir avdraget värt. Ett vanligt avdrag är att dra av kostnaden för resor till och från jobbet. För att kunna göra ett avdrag måste man självklart ha en inkomst som kan minskas med avdraget.

En skattereduktion minskar själva skatten och är lika stor för alla oavsett marginalskatt. Hur hög skatten blir bestäms av hur stora inkomster man haft men en rad andra saker påverkar också. Till exempel hur man tjänat pengarna och hur gammal man är. För att få en skattereduktion krävs att man betalar så mycket skatt att skatten täcker reduktionen.

Foto: Janerik Henriksson/TT

Eftersom vi har en rad skattereduktioner finns det också en prioritering som bestämmer i vilken ordning avdragen ska göras. De här är de vanligaste skattereduktionerna i prioriteringsordning:

Allmän pensionsavgift. Är en avgift på 7 procent av lönen upp till 8,07 inkomstbasbelopp, 550.374 kronor 2021. Som kompensation för avgiften minskas den skatt som ska betalas på arbetsinkomster för dem som är födda 1938 eller senare och omfattas av det nuvarande pensionssystemet. Skattereduktionen finns med i skattetabellerna och även i Skatteverkets räknesnurra så man betalar mindre skatt varje månad och reduktionen specificeras sedan i deklarationen.

Jobbskatteavdrag. En skattereduktion som sänker skatten på arbetsinkomster. Skattereduktionen blir större för dem som har arbetsinkomster och har fyllt 65 år när det blir ett nytt år. Finns inbyggt i skattetabellerna och Skatteverkets räknesnurra.

Underskott av kapital. Kapitalutgifter är till exempel låneräntor. Kapitalinkomster är till exempel vinsten när man säljer aktier eller fondandelar. Har man större utgifter än inkomster av kapital får man ett underskott. Skatten reduceras med 30 procent av underskottet. Du måste själv fylla i din beräknade räntekostnad när du använder Skatteverkets räknesnurra.

Rot- och rutarbete. När du köper en tjänst som ger dig möjlighet till rutavdrag betalar du halva arbetskostnaden, för rottjänster betalar du 70 procent. Pengarna som fattas får den som gjort jobbet från Skatteverket. Men observera att avdragen är preliminära och kan ändras. När din slutliga skatt räknas ut måste det finnas kvar tillräckligt mycket skattepengar för att täcka reduktionen.

Gåvor. Den som ger gåvor till vissa välgörenhetsorganisationer på mellan 2.000 och 6.000 kronor under ett år kan få en skattereduktion på 25 procent av gåvobeloppet eller som mest 1.500 kronor per år. Även här gäller att det måste finnas tillräckligt mycket pengar för skattereduktionen.

Grön teknik. Från i år går det att få skattereduktion för arbets- och materialkostnader om du investerar i grön teknik. Som till exempel installation av ett nätanslutet solcellssystem, system för lagring av egenproducerad elenergi och installation av laddstolpar för elfordon.