Vilka signaler vill klädföretaget H&M skicka?

H&M har fått fart på försäljningen de senaste kvartalen, från historiskt låga nivåer ska sägas. Frågan är om det är början på en ny trend och när lönsamheten i så fall ska följa efter. Vad gäller H&M-aktien så har den stigit med några få kronor sedan rapporten i slutet av mars till i skrivande stund 146 kronor. Detta efter att ha varit uppe och vänt på drygt 170 kronor i början av maj.

Och på tal om aktien kan noteras att huvudägaren och styrelseordföranden Stefan Persson, via bolaget Ramsbury, varit ovanligt återhållsam på senare tid. Under det tidsfönster för insynshandel som var öppet inför rapporten för det andra kvartalet köptes ”bara” cirka 5 miljoner H&M-aktier. Handelsfönstret dess för innan köptes drygt 16 miljoner aktier och inför rapporten för det andra kvartalet för ett år sedan lassade Ramsbury in ungefär 50 miljoner aktier.

H&M har redan avslöjat försäljningsutvecklingen för det andra kvartalet (mars-maj), en ökning på 6 procent i lokala valutor mot väntade +5,5 procent. Tiden mellan försäljningssiffror och delårsrapport brukar alltid fyllas av spekulationer om hur lönsamheten utvecklats. När försäljningen presenterades i förra veckan satte H&M extra fart på marginalspekulationerna med följande kommentar:

”Modebranschens snabba förändring fortsätter och vi ser att vårt omställningsarbete går i rätt riktning även om många utmaningar och hårt arbete återstår. I takt med att kundnöjdheten och försäljningen ökar så har omställningsarbetet intensifierats ytterligare”.

Analytikerkåren har tvistat om vilka signaler H&M ville sända, men konsensus verkar vara att lönsamheten på kort sikt kan vara under fortsatt press.

”I ett längre perspektiv är det uppmuntrande att se hur H&M:s ledning är berett att investera. Däremot sänker vi vår bruttomarginalprognos för det andra kvartalet för att spegla en högre nivå av investeringar på kort sikt än vad vi tidigare hade räknat med”, skrev exempelvis JP Morgan i en kommentar.

En titt på Infront Datas sammanställningar visar också att resultatprognosen för det andra kvartalet kommit ner en bit trots att försäljningen slog förhandstipsen något. H&M:s rörelsevinst väntas nu landa på 5,9 miljarder kronor, enligt ett snitt av 13 analytikers prognoser. För några månader sedan, då försäljningsprognosen för det andra kvartalet låg 1 miljard lägre än vad som visade sig bli facit, spåddes i snitt en rörelsevinst på 6,2 miljarder.

Det rör sig dock inte om några större justeringar från analytikernas håll. Detta märks inte minst av de totalt 20 analysuppdateringar Nyhetsbyrån Direkt tagit del av sedan försäljningen rapporterades i förra veckan där enbart två innehållit mindre riktkursjusteringar.