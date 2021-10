Villapriserna sjunker utanför storstäderna

Villamarknaden har varit ovanligt het under pandemin när köpare har efterfrågat större bostäder för att kunna arbeta hemifrån. Men den kraftiga prisuppgången bromsade in redan under sommaren och Valueguards statistik är en bekräftelse på det.

I genomsnitt steg villapriset med 0,1 procent i landet, tack vare utvecklingen i storstadsregionerna. I Stockholm stannade prisuppgången i september på 0,2 procent, men i Göteborg steg de i snitt med 1,2 procent och i Malmö med hela 1,5 procent.

Jämfört med för tolv månader sedan är ändå prisuppgången på villor anmärkningsvärd. I genomsitt för landet har priset med 15, 1 procent; i Stockholm steg det med 14,9 i Göteborg med 15,7 och i Malmö med 16,4 procent.

Marknaden för bostadsrätter visar på större prisuppgångar än för villor – vilket i sig kan vara en följd av att bostadsmarknaden är på väg tillbaka till den efterfrågesituation som gällde innan pandemin. Priset på bostadsrätter brukar svänga mer än priset på villor.

För hela landet steg det genomsnittliga priset för en bostadsrätt med 0,6 procent i september. I Stockholm, där fyra av tio affärer görs, steg priset med 1,2 procent och i Göteborg och Malmö steg det med 0,2 procent.

På tolvmånaders basis har snittpriset i landet stigit med 7,9 procent. I Stockholm har det stigit med 7,6 procent, i Göteborg med 5,6 och i Malmö med 10,4 procent.

I sina kommentarer till statistiken spår mäklare i allmänhet att priserna ligger stabilt på nuvarande nivå under resten av hösten.

– På Erik Olsson räknar vi med att bostadspriserna stabiliseras runt den nuvarande nivån så länge det inte uppstår oro för räntehöjningar, säger Johan Nordenfelt, informationschef på fastighetsförmedlaren Erik Olsson.

Även om mäklare pekar på att bostadsmarknaden är mindre het, så finns fortfarande en stark efterfrågan.

– Även om vi inte längre ser lika snabba prisökningar är det fortfarande säljarens marknad. Obalansen mellan utbud och efterfrågan består, men i stället för att en bostad får 10–15 bud får den nu kanske 1–5, säger Fredrik Kullman, vd för Bjurfors i Stockholm och tillägger att han räknar med att ”priserna kommer att vara stabila eller öka mycket svagt” under hösten.

Läs mer: Rekordhög aktivitet på bomarknaden - men priserna står stilla

Läs mer: Trenden är bruten - villapriserna stiger inte längre